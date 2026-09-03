Aleyna Tilki arkadaş arıyor. İlan verdi, kriterleri tek tek sıraladı
03.09.2026 11:50
Konser hazırlıkları sürecinde kendisine arkadaş arayan Aleyna Tilki, sosyal medyadan ilan verdi. Şarkıcı, bir arkadaşta aradığı kriterleri sıraladı.
Aleyna Tilki arkadaşlık ilanı verdi.
Yaklaşan konser hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa giren Tilki, yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirtti. Bu yoğun tempoda kendisine eşlik edecek yeni bir arkadaş aradığını dile getiren şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ilan verdi.
İŞTE ALEYNA TİLKİ'NİN KRİTERLERİ
Ancak şarkıcı aradığı kişinin yalnızca yanında bulunmasını istemiyor.
Paylaşımında aradığı kişide bulunmasını istediği nitelikleri de listeleyen Aleyna Tilki; komik, empati yeteneği yüksek, doğayı ve yürüyüş yapmayı seven bir profil çizdi.
"ÜSTÜN ZEKALI, ÖZGÜRLÜK TAKINTILI OLSUN"
Tilki; "Üstün zekalı olsun", "Dark side'ıyla (karanlık tarafıyla) barışık olsun" ve "Özgürlük takıntısı olsun" şartlarını da paylaşımına ekledi.