Aleyna Tilki arkadaş arıyor. İlan verdi, kriterleri tek tek sıraladı

Aleyna Tilki arkadaşlık ilanı verdi.

Yaklaşan konser hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa giren Tilki, yoğun bir çalışma temposuna girdiğini belirtti. Bu yoğun tempoda kendisine eşlik edecek yeni bir arkadaş aradığını dile getiren şarkıcı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ilan verdi.