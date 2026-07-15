Aleyna Tilki'den Paris'te türkü sürprizi. Performansına yorum yağdı

Ancak Tilki'nin Paris'te gittiği bir mekandaki sürpriz performansı ve tarzı sosyal medyada gündem oldu. İddialı kıyafet seçimiyle adından söz ettiren ünlü ismin çizgili polo yaka tişörtü, doğallığı ve gözlükleri dikkat çekti.

Paris'te "Dön Gel Birtanem" adı türküyü söyleyen Tilki'nin performansı çok beğenildi. Ünlü isme “Ne güzel söylemiş”, “Sesi harika”, “Bu tarz çok yakışmış”, “Çok içten söylemiş”, “Çok başarılı biri” gibi yorumlar geldi.