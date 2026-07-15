Aleyna Tilki'den Paris'te türkü sürprizi. Performansına yorum yağdı
15.07.2026 09:06
Son Güncelleme: 15.07.2026 09:26
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, İngilizce albüm hazırlığı için Fransa'ya gitti. Tilki'nin Paris'te gittiği bir mekanda türkü söylediği anlar ise sosyal medyada gündem oldu.
"Sen Olsan Bari", "Nasılsın Aşkta?", " Dipsiz Kuyum" ve "Cevapsız Çınlama" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, gerek sosyal medya paylaşımları gerek açıklamaları ve kariyeriyle gündemden düşmüyor.
Kariyerinin 10’uncu yılını ve “Kırlar” albümünü geçtiğimiz ay İstanbul'da verdiği konserlerle kutlayan Aleyna Tilki, çocukluğunu sahnede geçirdiğini söylemişti.
26 yaşındaki ünlü isim, “Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o kadın olduğumu düşünüyorum.” demişti.
İNGİLİZCE ALBÜM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Konserlerden kısa bir süre sonra yurtdışına çıkan ve biraz tatil yapıp İngilizce albüm hazırlığına başlayacağını duyuran Tilki, son olarak Paris'e gitti. Fransa'nın başkenti Paris'te bir stüdyodan paylaşım yapan ünlü isim, “Bir aydır şarkı yapmadığım şehir kalmadı. Londra, Ibiza, Paris… İngilizce albüm gerçekten çok güzel oluyor. İçine bol bol Türkçe sözler de koyuyorum” ifadelerini kullandı.
HEM TARZI HEM SESİ DİKKAT ÇEKTİ
Ancak Tilki'nin Paris'te gittiği bir mekandaki sürpriz performansı ve tarzı sosyal medyada gündem oldu. İddialı kıyafet seçimiyle adından söz ettiren ünlü ismin çizgili polo yaka tişörtü, doğallığı ve gözlükleri dikkat çekti.
Paris'te "Dön Gel Birtanem" adı türküyü söyleyen Tilki'nin performansı çok beğenildi. Ünlü isme “Ne güzel söylemiş”, “Sesi harika”, “Bu tarz çok yakışmış”, “Çok içten söylemiş”, “Çok başarılı biri” gibi yorumlar geldi.