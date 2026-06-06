Ali Öner'den açıklama. Zeynep Atılgan ile beraberliğini ilan etti

"Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti" diyen Öner, bunu eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylediğini ifade etti.

Öner, sözlerine “Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık” diye devam etti.

Bugün ne geçmişinde yeri olan insanın ne de yanında olan insanın ne de sevenlerinin üzülmesini istemediğini belirten Ali Öner, “Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla” şeklinde konuştu.