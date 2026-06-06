Ali Öner'den açıklama. Zeynep Atılgan ile beraberliğini ilan etti
06.06.2026 13:16
Nişanlısından bir anda ayrılan ve rol arkadaşıyla aşk yaşadığı iddia edilen Ali Öner'den ilk açıklama geldi. Öner, Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığını itiraf etti.
Geçen yaz nişanlanan oyuncu Ali Öner ve Livanur Aydın yollarını ayırmış ve ayrılığın sebebi olarak Öner'in aynı dizide rol aldığı arkadaşı Zeynep Atılgan gösterilmişti. İki oyuncunun sezon finali yemeğinde dans ettiği anların sosyal medyada paylaşılması sonrası “set aşkı” iddiaları gündeme gelmişti.
Bunun üzerine Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın da ayrılıktan aylar sonra bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:
“…Sizin bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Yaşananlarla ilgili bir şey söylemeye ihtiyaç yok, her şey zaten görünür ve anlaşılır durumda…”
ÖNER SESSİZLİĞİNİ BOZDU
Tüm bu yaşananların ardından Ali Öner de sessizliğini bozdu. Son birkaç gündür hakkında yazılanları okuduğunu ifade eden ünlü oyuncu, Zeynep Atılgan ile aralarındaki duygunun zamanla ve kendiliğinden olduğunu açıkladı.
"İnsanın kendi hayatını kalabalığın içinde anlatması kolay değil. Hele konu, hayatınızda iz bırakmış ve değer verdiğiniz insanlar olunca daha da zor" diye söze başlayan Öner, hayatına girmiş kimsenin hatrını yok sayamayacağını, yaşanmış her şeyin bir hakkı olduğunu söyledi.
"ZEYNEP'LE ARAMIZDAKİ DUYGU ZAMANLA VE KENDİLİĞİNDEN OLDU"
"Bir şey bitince, geriye kalan her şey değersizleşmez. Hayatımda uzun süre yer etmiş bir beraberlik, Zeynep'le aramızda bir yakınlık başlamadan önce sona ermişti" diyen Öner, bunu eksik kalan bir şeyi tamamlamak için söylediğini ifade etti.
Öner, sözlerine “Zeynep'le aramızdaki duygu da sanıldığı gibi eskiye dayanan, saklanan bir şey değil. Aynı sette, aynı yorgunluğun ve aynı emeğin içinde birbirimizi zamanla tanıdık. Önce güven oldu. Sonra insanın adını hemen koyamadığı ama kalbinde yer açan bir yakınlık. Bizimki gürültüyle değil; zamanla, sessizce ve kendiliğinden oldu. Yaşadığımız şeyi kendi mahremiyetimizin içinde tutmaya çalıştık” diye devam etti.
Bugün ne geçmişinde yeri olan insanın ne de yanında olan insanın ne de sevenlerinin üzülmesini istemediğini belirten Ali Öner, “Hatır bilen, emeği unutmayan, elinden geldiğince doğru kalmaya çalışan biri olmaya çalıştım. Gerisini zamanın daha doğru anlatacağına inanıyorum. Tüm sevenlerimize sevgi ve saygıyla” şeklinde konuştu.