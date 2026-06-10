Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'dan yeni açıklama. "Ben iyileşiyorum"
10.06.2026 15:53
Oyuncu Ali Öner, eski nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra rol arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin tatil pozları sonrası Aydın'dan açıklama geldi.
Oyuncu Ali Öner, geçen yaz nişanlandığı Livanur Aydın ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın sebebi olarak Ali Öner'in aynı dizide rol aldığı Zeynep Atılgan gösterilmişti. İkilinin sezon finali yemeğinde dans ettiği anların gündem olması sonrası “set aşkı” iddiaları öne çıktı.
"ZEYNEP'LE ARAMIZDAKİ DUYGU ZAMANLA VE KENDİLİĞİNDEN OLDU"
Tüm bunların üzerine sessizliğini bozan Ali Öner, Zeynep Atılgan ile aralarındaki duygunun zamanla ve kendiliğinden olduğunu açıklamıştı.
Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayan ünlü isim, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını belirtmişti.
"HAYAT DEVAM EDİYOR"
Bu açıklama sonrası Ali Öner ile Zeynep Atılgan Bodrum'da görüntülenirken, ünlü oyuncunun eski nişanlısı Livanur Aydın da sessizliğini bozdu.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Aydın, bu konuyla ilgili çok sayıda destek mesajı aldığını söyleyerek teşekkür etti.
Ailesi ve sevdiklerinin kendisine hep destek olduklarını belirten Livanur Aydın, "Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok çok daha güçlü bir şekilde hayata kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizlere kocaman kocaman sevgilerim ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın" dedi.