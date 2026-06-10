Ali Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'dan yeni açıklama. "Ben iyileşiyorum"

Ailesi ve sevdiklerinin kendisine hep destek olduklarını belirten Livanur Aydın, "Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok çok daha güçlü bir şekilde hayata kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizlere kocaman kocaman sevgilerim ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın" dedi.