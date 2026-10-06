Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı. Blok 3'ün cezası belli oldu
06.10.2026 12:19
Son Güncelleme: 06.10.2026 12:28
Gerçek adı Hakan Aydın olan şarkıcı Blok3, İstanbul Ataşehir'de ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanmıştı. Blok3'ün cezası belli oldu.
“Sebebi Yar”, “Kusura Bakma”, “Napıyosun Mesela?” gibi şarkılarıyla tanınan Blok3, geçtiğimiz aylarda İstanbul Ataşehir'de rutin trafik denetimine takılmıştı. Kontrolde ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen şarkıcının 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilmişti.
23 BİN 437 LİRA CEZA KESİLDİ
Kullandığı araç trafikten men edilen 24 yaşındaki Hakan Aydın'a 23 bin 437 lira idari para cezası kesilidi ve şarkıcı hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan da soruşturma başlatıldı.
Sabah'ın haberine göre; seri muhakeme usulüne tabi olarak yargılanan, bu süreçte alkol miktarının yüksekliği dikkate alınan şarkıcı, hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.
4 AY HAPİS CEZASI 12 BİN TL'YE ÇEVRİLDİ
Seri muhakeme kapsamında yarı oranındaki yasal indirimle Hakan Aydın'ın cezası 4 ay hapse indirildi. Adli sicil kaydı ve ekonomik durumu da göz önüne alınan Blok3'ün cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.
SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?
Ceza Muhakemesi Kanununda 250'nci maddede düzenlenmiş olan seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak için uygulanan özel bir yargılama yöntemidir. Bu yöntemde Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama yapılır.