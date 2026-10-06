Alkollü ve ehliyetsiz yakalanmıştı. Blok 3'ün cezası belli oldu

Seri muhakeme kapsamında yarı oranındaki yasal indirimle Hakan Aydın'ın cezası 4 ay hapse indirildi. Adli sicil kaydı ve ekonomik durumu da göz önüne alınan Blok3 'ün cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Ceza Muhakemesi Kanununda 250'nci maddede düzenlenmiş olan seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak için uygulanan özel bir yargılama yöntemidir. Bu yöntemde Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama yapılır.