Almanya'dan Türkiye'ye geliyorlardı. Eşini benzinlikte unutunca olanlar oldu

Dışarı çıktığında ne eşini ne de otomobili göremeyen Şendiller, yanında cep telefonu da olmadığı için çevreden yardım istedi.

Hüsniye Şendiller'in Almanya'da yaşayan kızının telefon numarasını ezbere bilmesiyle yaklaşık üç saat sonra ailesine ulaşıldı.