Almanya'dan Türkiye'ye geliyorlardı. Eşini benzinlikte unutunca olanlar oldu
08.08.2026 14:43
Almanya'dan Türkiye'ye gelmek için yola çıkan gurbetçi çift, filmlere konu olacak bir olay yaşadı. Kilometlerce yol giden gurbetçi, kızının telefonuyla şoke oldu.
Aslen Ankara Şereflikoçhisarlı olan 68 yaşındaki Hüsnü Şendiller, ailesiyle birlikte Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. Ancak Hırvatistan'da mola veren gurbetçi, ilginç bir olayla hafızalara kazındı.
Hürriyet'in haberine göre; aracın deposunu doldurmak için benzin istasyonunda duran Şendiller, arka koltukta uyuyan eşini araçta bırakarak ödeme yapmaya gitti.
Ödeme işlemi sonrası da aracına dönüp yola koyuldu. Ancak eş Hüsniye Şendiller de bu sırada uyanıp tuvalete gidince olanlar oldu.
Dışarı çıktığında ne eşini ne de otomobili göremeyen Şendiller, yanında cep telefonu da olmadığı için çevreden yardım istedi.
Hüsniye Şendiller'in Almanya'da yaşayan kızının telefon numarasını ezbere bilmesiyle yaklaşık üç saat sonra ailesine ulaşıldı.
Stuttgart'ta yaşayan kızları, babası Hüsnü Şendiller'i arayarak, "Baba, benzinlikte annemi unutmuşsun." deyince olanlar oldu.
Kızının telefonu sonrası eşinin araçta olmadığını fark eden gurbetçi geri döndü. Yaklaşık 6 saat süren geri dönüş yolculuğu sonrası Hırvatistan'a ulaşan Şendiller, eşiyle yeniden buluştu. Gurbetçi çift, yaşadıkları olay sonrası Türkiye yolculuklarına devam etti.
Unutulmayacak yol hikayesi kısa sürede sosyal medyadan gündem oldu.