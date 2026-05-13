Alp Balkan'a gözyaşlarıyla veda. "Melek gibi bir insandı"

Cenaze törenine katılan Şehrazat, “Çok üzgünüz. Bir gün evvel doğum gününü kutladık. Mekanı cennet olsun” dedi.

“Çocuklar Duymasın” dizisiyle tanınan Süleyman Yağcı ise “Erken gitti. 25 sene yatalak annesine bakan bir evlattı. Şu anda da 95 yaşında babasına bakıyordu. Gerçekten çok acı. Keşke hiç tanımasaydım. Dört beş gün önce turnedeydik, aynı odada kaldık” derken gözyaşlarını tutamadı.

Oyuncu Tuna Arman ise en son 2-3 ay önce bir araya geldiklerini söyledi ve “Alp melek gibi bir insandı. Bir gün evvel doğum günüydü, telefonda konuştuk. Çocukluk arkadaşımdı benim. Bambaşka bir insandı” diye ekledi.

Bir süredir Kanlı Nigar adlı tiyatro oyununda rol alan Balkan'ın cenazesi, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verilecek.