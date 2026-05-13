Alp Balkan'a gözyaşlarıyla veda. "Melek gibi bir insandı"
13.05.2026 13:52
Mahallenin Muhtarları dizisiyle tanınan Alp Balkan vefat etti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Balkan'ın cenaze töreninde yakın arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.
1992-2002 yılları arasında yayınlanan “Mahallenin Muhtarları”yla tanınan ve dizide “Eczacı Bahadır” karakterine hayat veren Alp Balkan 56 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü isimden gelen acı haberi, Film-San Vakfı duyurdu.
56'ncı yaşını kutladıktan bir gün sonra hayatını kaybeden Alp Balkan'ın vefatı yakınlarını yasa boğdu. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Balkan'ın Bakırköy'deki Yenimahalle Camii'ndeki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu.
Alp Balkan'ın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tuna Arman, Şehrazat, Çiğdem Tunç, Süleyman Yağcı gibi arkadaşları katıldı.
Balkan'ın 95 yaşındaki babası cenazeye tekerlekli sandalyede geldi. Evlat acısıyla sarsılan acılı baba, oğlunun tabut başında gözyaşı döktü. Çiğdem Tunç ve Tuna Arman da Alp Balkan’ın babasına baş sağlığı diledi.
"GERÇEKTEN ÇOK ACI"
Cenaze törenine katılan Şehrazat, “Çok üzgünüz. Bir gün evvel doğum gününü kutladık. Mekanı cennet olsun” dedi.
“Çocuklar Duymasın” dizisiyle tanınan Süleyman Yağcı ise “Erken gitti. 25 sene yatalak annesine bakan bir evlattı. Şu anda da 95 yaşında babasına bakıyordu. Gerçekten çok acı. Keşke hiç tanımasaydım. Dört beş gün önce turnedeydik, aynı odada kaldık” derken gözyaşlarını tutamadı.
Oyuncu Tuna Arman ise en son 2-3 ay önce bir araya geldiklerini söyledi ve “Alp melek gibi bir insandı. Bir gün evvel doğum günüydü, telefonda konuştuk. Çocukluk arkadaşımdı benim. Bambaşka bir insandı” diye ekledi.
Bir süredir Kanlı Nigar adlı tiyatro oyununda rol alan Balkan'ın cenazesi, Büyükçekmece Mezarlığı'nda toprağa verilecek.