Altın Portakal'a 6 ödülle "Taş ve Tüy" damgası

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü’nü “Taş ve Tüy” kazandı. Filmin yönetmeni Ragıp Türk, En İyi Senaryo ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödüllerinin de sahibi olurken, Cahide Sonku Ödülü aynı filmin ekibinden Melda Tuzluca’ya verildi. Film, Naim Kanat’a verilen ortak En İyi Kurgu Ödülü ile Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü’nü de kazanarak geceyi 6 ödülle tamamladı.

Gecede üçüncü kez sahneye çıkan Türk, jüriye teşekkür ederek gurur duyduğunu söyledi. Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken Antalya’da ilk kez ödül kazandığını belirten Türk, “Bu Antalya’daki ilk ödülüm. Yıllarca hayalini kurdum. Tüm jüriye teşekkür ederim. Sinemaya hizmet etme sözü veriyorum” dedi.

En İyi Film Ödülü’nün açıklanmasının ardından sahnede konuşan Ragıp Türk, sinemaya başlama hikayesini şöyle anlattı;

“Okula ilk başladığımda sinema yapmakla ilgili düşüncem yoktu. Bir film setinde iş buldum. O sette sinemayı anladım. Oradaki yönetmeni çok gözlemledim. Yeşim Ustaoğlu’ydu. Bana verdiğiniz ilham için teşekkür ederim. Ekibime teşekkür ederim. Bu ödülü de anneme armağan ediyorum.”