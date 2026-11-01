Altın Portakal'a 6 ödülle "Taş ve Tüy" damgası
01.11.2026 00:40
Bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda ‘En İyi Film Ödülü’nü ‘Taş ve Tüy’ kazandı. Film geceye 6 ödülle damga vurdu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan 63’üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kapanış ve ödül töreni, Cam Piramit’te gerçekleştirildi.
Sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı törende ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. “Taş ve Tüy” filmi geceden 6 ödülle ayrılırken, “Artakalan” ve “Kadim Mavi” filmleri de birden fazla dalda ödül kazandı.
‘TAŞ VE TÜY’ 6 ÖDÜLLE GECEYE DAMGA VURDU
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Film Ödülü’nü “Taş ve Tüy” kazandı. Filmin yönetmeni Ragıp Türk, En İyi Senaryo ve Film-Yön En İyi Yönetmen ödüllerinin de sahibi olurken, Cahide Sonku Ödülü aynı filmin ekibinden Melda Tuzluca’ya verildi. Film, Naim Kanat’a verilen ortak En İyi Kurgu Ödülü ile Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü’nü de kazanarak geceyi 6 ödülle tamamladı.
Gecede üçüncü kez sahneye çıkan Türk, jüriye teşekkür ederek gurur duyduğunu söyledi. Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü’nü alırken Antalya’da ilk kez ödül kazandığını belirten Türk, “Bu Antalya’daki ilk ödülüm. Yıllarca hayalini kurdum. Tüm jüriye teşekkür ederim. Sinemaya hizmet etme sözü veriyorum” dedi.
En İyi Film Ödülü’nün açıklanmasının ardından sahnede konuşan Ragıp Türk, sinemaya başlama hikayesini şöyle anlattı;
“Okula ilk başladığımda sinema yapmakla ilgili düşüncem yoktu. Bir film setinde iş buldum. O sette sinemayı anladım. Oradaki yönetmeni çok gözlemledim. Yeşim Ustaoğlu’ydu. Bana verdiğiniz ilham için teşekkür ederim. Ekibime teşekkür ederim. Bu ödülü de anneme armağan ediyorum.”
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Yönetmen Ödülü, “Artakalan” filmiyle Yeşim Ustaoğlu’nun oldu. Ödülünü jüri başkanı Derviş Zaim’in elinden alan Ustaoğlu, konuşmasında adalet, vicdan ve özgürlük vurgusu yaptı.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, ‘Hakikatin Ölümü’ filmindeki performanslarıyla Mehmet Günsür ve Mert Fırat’a verildi. Ödüllerini jüri üyesi Meryem Uzerli’nin elinden alan Fırat ve Günsür, film ekibine ve ailelerine teşekkür etti.
Ödülü takdim eden Meryem Uzerli de festivalde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “Bu en eski, en köklü festival Altın Portakal Festivali’nin 63’üncü yılında ben de bir parçası olduğum için çok gururluyum.” dedi.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü “Artakalan” filmindeki performansıyla Öykü Karayel kazandı. Ödülünü jüri üyesi Fatih Artman’ın elinden alan Karayel, film ekibine teşekkür ederek şöyle konuştu:
“Sevgili oyun arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütün film ekibimize, her sabahın köründe karlı dağın tepesinde hepsine bakıp, gerçekten bu kadar karşılıksız emekleri her zaman gözlerimi doldurdu, beni duygulandırdı. Bütün film emekçilerine çok teşekkür ediyorum bunun için.”
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü, “Bir Anne Hakkında” filmindeki performansıyla minik oyuncu Duygu Köse’nin oldu. En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü de “Cinlerin Düğünü” filmindeki performanslarıyla İlhan Şen ve Erol Babaoğlu’na verildi.
ÖDÜL ALANLAR
En İyi Film: Taş ve Tüy
Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Kadim Mavi
Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Bir Anne Hakkında – Büşra Bülbül
En İyi Yönetmen: Artakalan – Yeşim Ustaoğlu
Cahide Sonku Ödülü: Taş ve Tüy – Melda Tuzluca
En İyi Senaryo: Taş ve Tüy – Ragıp Türk
En İyi Görüntü Yönetmeni: Artakalan – Kırıl Prodonov
En İyi Müzik: Kadim Mavi – Can Kuman
En İyi Kurgu: Taş ve Tüy – Naim Kanat / Kadim Mavi – Emir Ziyalar
En İyi Sanat Yönetmeni: Artakalan – Osman Özcan, Görkem Canbolat
En İyi Kadın Oyuncu: Artakalan – Öykü Karayel
En İyi Erkek Oyuncu: Hakikatin Ölümü – Mehmet Günsür, Mert Fırat
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Bir Anne Hakkında – Duygu Köse
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Cinlerin Düğünü – İlhan Şen, Erol Babaoğlu
En İyi Belgesel Film: Mükellef – Arda Sarıgül
Belgesel Yarışması Jüri Özel Ödülü: Kül ve Tuz
En İyi Kısa Film: Kısa Akıl – Soner Alan
Kısa Film Jüri Özel Ödülü: Melis Balcı
Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Jüri Özel Ödülü: Dünya Günü Kutlu Olsun – Selin Toprak
Sinema Okulları Öğrenci Filmleri En İyi Film: Dostlar Sağ Olsun – Orhan Kerem Kartal
Sungu Çapan Uluslararası Sinema Yazarları Ödülü: Siyah Tavşan Beyaz Tavşan
Sungu Çapan Ulusal Sinema Yazarları Ödülü: Taş ve Tüy
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Taş ve Tüy – Ragıp Türk
Kısa Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü: Porkatal – Sis Gürdal
Uluslararası En İyi Film: Babalarımdan Biri Ay’dır
Uluslararası Jüri Özel Ödülü: Milator
Uluslararası Jüri Özel Mansiyon: Gece Yarısı Tüm Aşıklar – Yukiko Sode
Uluslararası En İyi Yönetmen: Nehir Treni – Lorenzo Ferro, Lucas Vignale
Uluslararası En İyi Kadın Oyuncu: Altı Haftalık Veda – Magdalena Laubisch
Uluslararası En İyi Erkek Oyuncu: The Riverstone – Mahendra Perera, Shyam Fernando, Randika Gunathilaka, Priyantha Sirikumara