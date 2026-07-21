Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yeni dönem. 288 eser ilk kez sergilenecek
21.07.2026 12:20
Ankara'nın simge yapılarından biri olan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde teşhir yenileme çalışmaları tamamlandı.
Paleolitik Çağ'dan başlayarak Anadolu uygarlıklarının kesintisiz hikâyesini barındıran Anadolu Medeniyetleri Müzesi yenilendi. 2026 yılının mayıs ayında başlayan kapsamlı teşhir yenileme çalışmaları sonucunda müzenin koleksiyonu zenginleşti ve çağdaş müzecilik anlayışına kavuştu.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde incelemelerde bulunarak müzenin yenilenen teşhir düzenlemelerine ilişkin açıklama yaptı.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin kültürel mirasa verilen önemin en güçlü örneklerinden biri olduğunu belirten Ersoy, müzenin Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edilen Mahmut Paşa Bedesteni ile Kurşunlu Han gibi iki önemli Osmanlı yapısında hizmet verdiğini söyledi.
ZİYARETÇİ DENEYİMİNİ GÜÇLENDİRECEK DÜZENLEMELER YAPILDI
Yaklaşık altı asırlık bu tarihi yapıların Cumhuriyet'in ilk yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatları doğrultusunda müzeye dönüştürüldüğünü, böylece Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasının bilimsel bir anlayışla korunmaya ve gelecek nesillere aktarılmaya başlandığını belirtti.
Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nin 1921 yılında "Eti Müzesi" fikriyle temellerinin atıldığını belirten Ersoy, 1938 yılında başlayan uzun restorasyon sürecinin ardından bugünkü kimliğine kavuştuğunu, 1997 yılında ise "Avrupa'da Yılın Müzesi" seçilerek Türkiye'nin kültürel mirasını uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini dile getirdi.
Ersoy, mevcut müze yapısının önünde grup ziyaretçileri için uygun bir toplanma alanı oluşturulduğunu, toplu gezilerde rehber anlatımlarını destekleyecek durak noktalarının planlanarak ziyaretçi deneyimini iyileştirecek bir tasarım anlayışının benimsendiğini söyledi. Giriş bölümüne Anadolu uygarlıkları isimlerinin yer aldığı totemlerin yerleştirildiğini belirten Ersoy, mekansal düzenlemelerle kesintisiz bir akış yaratıldığını ifade etti.
Göbeklitepe kültüne ilişkin canlandırma düzenlemesi ile Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nin yenilenen kaidesi ve aydınlatması sayesinde Anadolu uygarlıklarının simge eserlerinin daha etkileyici ve güçlü bir anlatımla ziyaretçilerle buluşturulduğunu vurguladı.
Ankara ve Klasik Dönem seksiyonlarının güncellenerek bodrum kat sergi alanlarının sergi kurgusuna dahil edilmesine yönelik çalışmaların da planlandığını açıkladı. Bu düzenlemeler kapsamında gün yüzüne çıkarılacak yeni eserlerle ziyaretçilere daha zengin, kapsamlı ve etkileyici bir müze deneyimi sunulacağını belirten Ersoy, "Bu yenileme çalışmalarının en önemli kazanımlarından biri de 288 eserin ilk kez ziyaretçilerle buluşturulmasıdır" dedi.
MÜZELER ARTIK YAŞAYAN KÜLTÜR MERKEZLERİ
Müzelerin artık yalnızca eserlerin sergilendiği mekanlar olmadığını, yaşayan kültür merkezleri olduğunu vurgulayan Ersoy, hedeflerinin geçmişi korurken onu günümüz insanına daha etkili anlatabilen, her yaştan ziyaretçiye hitap eden, erişilebilir ve sürdürülebilir bir müzecilik anlayışını güçlendirmek olduğunu ifade etti.
Bakan Ersoy, "Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde 2026 Mayıs ayında başlattığımız teşhir yenileme çalışmalarıyla müzemizi çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele aldık. Her biri ait olduğu medeniyetin sessiz tanığı olan bu eserler, yalnızca geçmişimizi anlatmakla kalmayacak; kültür varlıklarımızın korunması konusunda toplumumuzda farkındalık oluşturacak önemli bir görev de üstlenecektir" dedi.