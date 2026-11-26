Angelina Jolie ile Brad Pitt şato davasında yıllar sonra anlaştı. Uzlaşma sonrası ortak açıklama
26.11.2026 11:05
Brad Pitt ve Angelina Jolie arasında senelerdir devam eden Miraval Şatosu davasında yeni bir gelişme yaşandı. Bir dönemin rüya çiftinin hukuk savaşı, mahkeme dışında anlaşarak bitti.
Bir dönem "Brangelina" olarak anılan Angelina Jolie ile Brad Pitt, 2016 yılında yollarını ayırdı. Sekiz yıl süren hukuki sürecin ardından çift 30 Aralık 2024'te resmen boşanan çift, 2014'te evlendikleri Fransa'daki Miraval Şatosu yüzünden de karşı karşıya gelmişti.
Angelina Jolie'nin 2021'de 64 milyon dolarlık hissesini Stoli Group'un ana şirketi olan SPI Group'un sahibi Yuri Shefler'e satmasının ardından, Pitt ile Jolie bağ ve ev konusunda kıyasıya bir mücadeleye girmişti.
MAHKEME DIŞINDA ANLAŞTILAR
Angelina Jolie ile Brad Pitt, yıllardır süren hukuk mücadelesinde uzlaştı. BBC'nin haberine göre; mahkeme dışında anlaşan çift, karşılıklı açtıkları davaların düşmesi için harekete geçti.
Üçü evlatlık, üçü biyolojik 6 çocukları Jolie ve Pitt'in temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Ailemizin menfaatlerini gözeterek mahkeme dışında anlaşmaya vardık ve başka bir açıklama yapmayacağız.”
Basında yer alan haberlerle ilgili de uyarı yapılan ortak açıklamada “Basında 'kaynaklara' atfedilen açıklamalar aslında ne bizden ne de bize yakın herhangi birinden geliyor” denildi.
NE OLMUŞTU?
Çift arasında hukuki anlaşmazlık, Jolie'nin 2022 yılında Château Miraval şarap imalathanesindeki hisselerinin yarısını satmasıyla başladı. İddiaya göre, çift birbirlerinin onayı olmadan satış yapmamak konusunda anlaşma yapmıştı ancak Jolie bu anlaşmayı ihlal etti.
Brad Pitt, dava dilekçesinde Jolie'nin kendisine zarar vermeye çalıştığını iddia etmişti. Bunun üzerine karşı dava açan Angelina Jolie de eski eşi Pitt'i fiziksel tacizle suçlamıştı.
Jolie, Pitt'in 2016'da bir uçakta kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etmişti. Pitt iddiaları her seferinde reddetmişti.
BU ŞATODA EVLENDİLER
Bay ve Bayan Smith (Mr. & Mrs. Smith) filminin setinde tanışan ikilinin yakınlığı zamanla aşka dönüştü. "Brangelina" olarak anılan ve bir dönemin gözde çifti, 2014'te Güney Fransa'daki Miraval Şatosu'nda evlendi.
Brad Pitt, daha önce Jennifer Aniston ile bir evlilik yapmıştı. Jolie ise daha önce Billy Bob Thornton ve Jonny Lee Miller ile evlenmişti.