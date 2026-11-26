Angelina Jolie ile Brad Pitt, yıllardır süren hukuk mücadelesinde uzlaştı. BBC'nin haberine göre; mahkeme dışında anlaşan çift, karşılıklı açtıkları davaların düşmesi için harekete geçti.

Üçü evlatlık, üçü biyolojik 6 çocukları Jolie ve Pitt'in temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ailemizin menfaatlerini gözeterek mahkeme dışında anlaşmaya vardık ve başka bir açıklama yapmayacağız.”

Basında yer alan haberlerle ilgili de uyarı yapılan ortak açıklamada “Basında 'kaynaklara' atfedilen açıklamalar aslında ne bizden ne de bize yakın herhangi birinden geliyor” denildi.