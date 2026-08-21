Ankara'nın kalbindeki tümülüs ilk kez kazılıyor. Binlerce yıllık sır perdesi aralanıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesaplarından duyurduğu yeni çalışmaya yönelik olarak şu paylaşımı yaptı:

“Ankara’nın 2 bin 800 yıllık Frig mirasında yeni bir sayfa açıyoruz. Geleceğe Miras Projemiz kapsamında, Bahçelievler-Emek bölgesindeki Frig Dönemi Batı Nekropolü’nde yer alan ve bugüne kadar hiç arkeolojik kazı yapılmamış BT10 Tümülüsü’nde bilimsel kazı çalışmalarını başlattık. MÖ. 800-550 yıllarına tarihlenen tümülüsten elde edilecek bulguların Friglerin defin geleneklerine, günlük yaşamına ve Ankara’nın kadim tarihine yeni veriler sunmasını bekliyoruz. Prof. Dr. Atakan Akçay başkanlığındaki bilim heyetimizin yürüteceği çalışmaların ardından bölgede oluşturacağımız arkeoparkla başkentimizin kültür turizmine yeni bir ziyaret noktası kazandıracağız. Toprağın altındaki mirasımızı bilimle gün yüzüne çıkarıyor, koruyarak geleceğe taşıyoruz.”