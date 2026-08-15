Anne olmaya hazırlanıyor. Ece Seçkin sahnelere ara verdi

Bu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Ece Seçkin, kararın gerekçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir şov izlemeyi hak ettiği inancıyla, %100’ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.”

Öte yandan şarkıcı, 2024 yılında da iki aylık bebeğini kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı. Kendisi, eşi ve ailesinin çok üzüldüğünü söyleyen Seçkin, o dönem “Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var” demişti.