Anne olmaya hazırlanıyor. Ece Seçkin sahnelere ara verdi
15.08.2026 11:54
Çağrı Terlemez ile mutlu bir evliliği olan ve kısa süre önce bebek beklediği iddiasıyla gündeme gelen Ece Seçkin, konserlerini tek tek iptal etti.
Sahne performansı ve tarzıyla adından sıkça söz ettiren Ece Seçkin, 2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, müjdeli bir haberle gündeme geldi.
34 yaşındaki Ece Seçkin'in yıllardır kurduğu hayalin gerçek olduğu ve 4 aylık hamile olduğu öne sürülmüştü. Doktorunun uçak seyahatini uygun bulmadığı için konserlerine kara yoluyla gittiği iddia edilen şarkıcı, yeni kararıyla şaşırttı.
Bebek iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyan Seçkin, yaklaşan tüm konserlerini iptal etti.
DOKTOR TAVSİYESİ ÜZERİNE DİNLENECEK
Şarkıcının ekibi tarafından yapılan açıklamada “Konserler Ece Seçkin'in içinde bulunduğu özel süreci, doktor tavsiyesi üzerine dinlenerek geçirme kararı alması sebebiyle iptal edilmiştir. Sanatçımızın herhangi bir sağlık sorunu bulunmamakta olup bu karar tamamen söz konusu dönemi en konforlu ve huzurlu şekilde geçirebilmesi amacıyla alınmıştır. Bu doğrultuda Ece Seçkin, sahne çalışmalarına bir süre ara verecektir” denildi.
Bu açıklamayı kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Ece Seçkin, kararın gerekçesiyle ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Seyircilerimin her konserimde bir öncekinden daha büyük bir şov izlemeyi hak ettiği inancıyla, %100’ümü veremeyeceğimi düşündüğüm açıkhava konserlerimize bu senelik ara veriyoruz. Anlayışınız için teşekkürler.”
Öte yandan şarkıcı, 2024 yılında da iki aylık bebeğini kaybederek büyük bir üzüntü yaşamıştı. Kendisi, eşi ve ailesinin çok üzüldüğünü söyleyen Seçkin, o dönem “Allah'ın dediği, Allah'ın uygun gördüğü olur. Hayatta her şeyin bir sebebi var” demişti.