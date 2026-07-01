Annesi ve dayısı Kadir İnanır'ı peş peşe kaybeden Soner Arıca içini döktü: "Şimdi aramızda değiller"

Kısa sürede büyük acılarla karmakarışık duygular içerisinde olduğunu söyleyen Arıca, dayısı Kadir İnanır'a veda ederken “Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm…” dedi.

Ardından dayısı Kadir İnanır 'ın bir fotoğrafını da paylaşan Arıca, “Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm…” dedi.

“Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir” diyen ünlü isim, “Çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı- Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi, Birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı…” ifadelerini kullandı.

“Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı…” diyen Arıca, İnanır'ın defalarca izlediği filmlerini yine izleyeceğini söyledi ve ekledi:

“Anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…”