Annesi ve dayısı Kadir İnanır'ı peş peşe kaybeden Soner Arıca içini döktü: "Şimdi aramızda değiller"
01.07.2026 10:07
Annesinden üç gün sonra dayısı Kadir İnanır'ın vefatıyla sarsılan Soner Arıca, aylar önce "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısını söylediği anları ve şarkının ailesi için önemini anlattı.
Şarkıcı Soner Arıca peş peşe iki büyük kayıp yaşadı. 23 Haziran'da bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesi Altun Arıca'yı kaybeden ünlü isim, üç gün sonra da dayısı Kadir İnanır'ın vefatıyla sarsıldı.
Soner Arıca ve Levent İnanır'ın annesi Altun Arıca, memleketi Fatsa'da toprağa verilirken, Yeşilçam'ın usta ismi İnanır da ablasından günler sonra 26 Haziran akşamı tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
"ANILARIMIZ DA FİLM GİBİ AKACAK GÖZLERİMİN ÖNÜNDEN"
Kısa sürede büyük acılarla karmakarışık duygular içerisinde olduğunu söyleyen Arıca, dayısı Kadir İnanır'a veda ederken “Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm…” dedi.
Ardından dayısı Kadir İnanır'ın bir fotoğrafını da paylaşan Arıca, “Tarifi zor bazı duygu durumların; bir film sahnesi olduğuna inanacağım bu zamansız vedanın, yoksa bu gerçekliğin neresini anlaşılabilir bulur ki insan. Acı rüzgarıyla çevrelenmiş bir şekilde çok üzgünüm…” dedi.
“Onu sadece dayım diye tanımlamak az gelir” diyen ünlü isim, “Çünkü benim için aynı zamanda usta aktör-büyük sanatçı- Türk sinemasının eşsiz starlarından biriydi, zaten yalnız aile içinde değil neredeyse tüm ülkenin dayısı, kardeşi ağabeyiydi, Birkaç jenerasyonun erkeklerinin büyük bir bölümü onun gibi baktı, güldü, yürüdü, onun replikleriyle konuştular; idoldü-ikondu, en yakışıklılardandı…” ifadelerini kullandı.
“Sanatçılığına hayranlık duyduğun birisinin yakının olması ayrıcalığını deneyimledim varlığıyla; perdede alkışladığım yıldıza dokunabilmenin o şahane ayrıcalığı…” diyen Arıca, İnanır'ın defalarca izlediği filmlerini yine izleyeceğini söyledi ve ekledi:
“Anılarımız da film gibi akacak gözlerimin önünden, her zaman yaşamaya devam edecek benim için…”
İNANIR, İSTANBUL'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
77 yaşında vefat eden Kadir İnanır, 28 Haziran Pazar günü İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. İnanır için ilk olarak Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlendi. İnanır'ın cenazesi, Barbaros Hayreddin Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.
"ONLAR İÇİN OLSUN BU PAYLAŞIM"
Üst üste acılar yaşayan Soner Arıca, son paylaşımıyla yürek burktu. Aylar önce "Hasretinle Yandı Gönlüm" şarkısını söylediği anları paylaşan ünlü isim, şarkının ailesi için önemini anlattı.
Arıca, “Ocak ayında Arkın iskele’deki konserimizin finalinde tekrar sahneye çağrıldığımda söyledim, aslında benim için bir anlamda iç dökmek gibiydi, annem hastanede sıkıntılı bir süreçteydi, kendimce ona bir iyi dilek gibi söylemeyi denedim, çok da bahsedemedim o zamanlar yaşadıklarımızdan…” dedi.
“Bu şarkının evimizde çok çalınma öyküsünün başlangıcı şöyle” diyen Arıca, “Kadir dayım ‘Dönüş’ filminde oynuyor, filmin final şarkısı ‘Hasretinle yandı gönlüm’… Annem şarkıyı çok seviyor ama o zamanlar sadece plaktan dinlenebilir ve plak Fatsa’ya gelmiyor. Erdoğan ağabeyim Malatyaspor‘da futbolcu, oradan bir dönüşünde bu 45’liği eve getiriyor, çocukluğumda en çok dinlenen şarkılardan biriydi evimizde. Seha Okuş’un etkili yorumundan. Bir şarkı, birleştirdiği kişiler ve tuhaf zaman tüneli; annem de Kadir dayım da Erdoğan ağabeyim de Seha Okuş da şimdi aramızda değiller, onlar için olsun bu paylaşım" ifadelerini kullandı.
FATSA'DAN YEŞİLÇAM'A UZANAN BİR YOLCULUK
15 Nisan 1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimini Fatsa'da tamamladı. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisi'nin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı ve birinci oldu.
18 yaşındayken "Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Yeşilçam'ın en çok yakışan çiftlerinden olan Kadir İnanır ve Türkan Şoray'ın “Kara Gözlüm” ile başlayan birlikte başrol oynama gelenekleri birçok yapımda devam etti. İkili, son olarak “Gönderilmemiş Mektuplar” filminde birlikte rol aldı.
İnanır; “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan", “Dila Hanım”, “Yılanların Öcü”, “Uyanık Kardeşler”, “72. Koğuş” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.
Sinemanın sert ve yakışıklı adamı olarak bilinen Kadir İnanır, kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizisinde rol aldı. Usta ismin son film projesi 2019'da çekilen “Kapı” filmi oldu.
Uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam süren İnanır, 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.