Annesinin hediyesiyle hayatı değişti. Fabrikasını satıp 3 katlı konak aldı

Koleksiyon meraklılarının gezebildiği binada, pul, radyo, gramofon, fonograf, laterna, saat, gaz lambası, teyp, daktilo, anahtarlık, rozet ve kartpostal gibi çok sayıda eşya yer alıyor.

Annesinin hediye ettiği pul sayesinde hayatının değiştiğini söyleyen Eyüboğlu, antika merakının zamanla yaşam biçimine dönüştüğünü belirtti.

Eyüboğlu, "En eski ürünüm 136 yıllık kağıt laterna. Koleksiyonumda 133 yıllık tutya laterna, 1902 ve 1905 model fonograf da var. Bunların hepsi çalışan ve dinlenebilen modeller" dedi.