Annesinin hediyesiyle hayatı değişti. Fabrikasını satıp 3 katlı konak aldı
18.07.2026 16:06
Son Güncelleme: 18.07.2026 16:08
Annesinin hediyesiyle antika eşya toplamaya başlayen Eyüphan Eyüboğlu, seneler içinde binlerce parça topladı. Eyüboğlu, koleksiyonunu tarihi bir konakta sergiliyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Eyüboğlu, lise yıllarında annesinin pul hediyesiyle antika eşya toplamaya başladı.
Her geçen gün antika eşyalara ilgisi daha da artan Eyüboğlu, aradan geçen sürede radyodan gramofona, daktilodan dikiş makinesine ve kartpostallara kadar 40 bini aşkın parça topladı.
Uzun yıllardır işlettiği tuğla fabrikasını satıp emekliye ayrılan Eyüboğlu, koleksiyon tutkusunu daha geniş bir alanda göstermek için 2021'de Şehitkerim Mahallesi'ndeki 3 katlı tarihi konağı satın aldı.
Eyüboğlu, yenileme çalışmalarının ardından 50 yıldır biriktirdiği koleksiyonu konağa taşıyarak 2023'te tarihi binayı sanat galerisine dönüştürdü.
ANTİKA MERAKI ZAMANLA YAŞAM BİÇİMİNE DÖNÜŞMÜŞ
Koleksiyon meraklılarının gezebildiği binada, pul, radyo, gramofon, fonograf, laterna, saat, gaz lambası, teyp, daktilo, anahtarlık, rozet ve kartpostal gibi çok sayıda eşya yer alıyor.
Annesinin hediye ettiği pul sayesinde hayatının değiştiğini söyleyen Eyüboğlu, antika merakının zamanla yaşam biçimine dönüştüğünü belirtti.
Eyüboğlu, "En eski ürünüm 136 yıllık kağıt laterna. Koleksiyonumda 133 yıllık tutya laterna, 1902 ve 1905 model fonograf da var. Bunların hepsi çalışan ve dinlenebilen modeller" dedi.
"BURAYA GELEN GEÇMİŞE DÖNEBİLİYOR"
Antika tutkunlarının sık sık koleksiyonu incelemeye geldiğini ifade eden Eyüboğlu, “Özellikle yurt dışından gelenler daha fazla oluyor. Buraya gelen, zaman tüneli gibi geçmişe dönebiliyor. Ziyarete gelen yaşlı insanlar 'Bizde bu vardı.' diyerek duygulanıyor” dedi.