Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı coşkuyla sürüyor. Jüride sürpriz değişiklik
26.10.2026 12:57
Son Güncelleme: 26.10.2026 12:59
63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı. Kortejden kırmızı halıya, açılış töreninden seyircisiyle buluşan filmlerle festival coşkusu sürüyor.
Antalya Altın Portakal Film Festivali, kortej yürüyüşü ve kırmızı halı etkinlikleriyle başladı. Açılış töreninin ardından festival kapsamında düzenlenen film gösterimleriyle sinemaseverler filmlerle buluşmaya devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival kapsamındaki kortej geçişine, Türk sineması ve televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Meryem Uzerli, Menderes Samancılar, İlyas Salman, Coşkun Göğen, Emre Kınay, Pınar Altuğ Atacan, Fadik Sevin Atasoy, Büşra Pekin, Leyla Smyrna Cabas, Levent Özdilek, Muttalip Mujdec ve Ersin Korkut gibi bazı ünlüler katıldı.
Sanatçılar, üstü açık otomobillerle halkı selamladı, hayranlarıyla fotoğraf çektirip onlara karanfil attı.
Kortejde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir de yer aldı.
Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan kortej, Sakıp Sabancı Bulvarı, 100. Yıl Caddesi, Güllük Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Valilik binası önü, Atatürk Caddesi ve Işıklar Caddesi güzergahını takip ederek, Karaalioğlu Parkı'nda sona erdi.
Korteje ilgi gösteren vatandaşlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Festival, 31 Ekim'de sona erecek.
ONUR VE EMEK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Açılış galasında oyuncular Menderes Samancılar ve Tilbe Saran'a Onur Ödülü verildi. Yapımcı Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş, Sinema Emek Ödülü'nü alırken, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas, Genç Sinemacı Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.
114 FİLM İZLEYİCİSİYLE BULUŞACAK
"Türkiye'nin Oscar'ı" olarak nitelendirilen, bu yıl "Daima" temasıyla 63'üncüsü gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 114 film izleyiciyle buluşacak.
Türkiye'nin sinema belleği Altın Portakal, 1964'ten bu yana halkı sanatla buluşturuyor.
Yeşilçam'dan bugünün sinemasına uzanan süreçte yönetmenleri, oyuncuları ve sinema emekçilerini bir araya getiren festival, pek çok eserin izleyiciyle buluşmasına katkı sunuyor. Yıllar içinde sinema tarihinin önemli duraklarından biri haline gelen Altın Portakal, geçmişle gelecek arasında kültürel bir köprü kurmayı sürdürüyor.
Bu yıl 24-31 Ekim'de 63'üncü kez kapılarını sinemaseverlere açacak festival, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Türk sinema sanatçılarının üstü açık otomobillerle halkı selamladığı geleneksel kortejle 24 Ekim Cumartesi günü başlayacak festivalin açılış töreni, aynı akşam Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Festival, 31 Ekim Cumartesi günü Cam Piramit'teki ödül töreniyle sona erecek.
Açılış töreninde Türk sinemasının iki değerli oyuncusu Tilbe Saran ve Menderes Samancılar'a Onur Ödülü, sinemaya verdiği emeklerden ötürü Abdurrahman Keskiner ve Suzan Kardeş'e Emek Ödülü, oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu ve Leyla Smyrna Cabas'a da Genç Başarı Ödülü takdim edilecek.
Jüri başkanlığını yazar, yönetmen ve yapımcı Derviş Zaim'in üstlendiği, 12 filmin yarışacağı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri Aylin Zoi Tinel, Elif Demoğlu, Fatih Artman, Meryem Uzerli, Sırma Bradley ve Rahman Altın'dan oluşuyor.
Öte yandan Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri üyesi müzisyen Rahman Altın, özel sağlık sorunu nedeniyle görevini bir diğer usta müzisyen Gökhan Kırdar’a devretti.
“ULUSLARARASI BÖLÜMÜN FİLMLERİ BU YIL ÇOK KUVVETLİ”
Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Altın Portakal'ın iskeletini, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması ve bu yıl 13. kez gerçekleşecek Film Forum olmak üzere 6 ana bölümün oluşturduğunu söyledi.
Film Forum'un yolculuğuna yeni başlayan film projelerinin değerlendirildiği bir alan olduğunu belirten Yavuz, "Beş kategoriden oluşuyor. Jürimiz yaptığı değerlendirmeler sonucunda projelerin bundan sonraki yolculuğuna yön veriyor. Bu yarışmalı bölümlerde ödüllerimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.
Yan bölümlerde de özel gösterimler olduğunu aktaran Yavuz, şöyle devam etti:
"Uluslararası bölümün filmleri bu yıl çok kuvvetli. Uluslararası yarışmada 13 film yer alıyor. Ulusal yarışmada 12 filmimiz var. Toplamda 114 filmle bu yılki festivale hazırlandık, bekliyoruz. Bu sene ilk kez gösterime girecek filmlerin oranı oldukça arttı. Neredeyse yüzde 80'i aştık. Yan bölümler, yarışmasız, yarışmalı bölümler bunların hepsiyle yüzde 80 oranını yakaladık. Yani filmlerimizin 90'ı ilk kez Antalya'da gösterilecek."
“ÖĞRENCİLERİN FİLMLERİNİ BURADA DEĞERLENDİREBİLİYORUZ”
Yavuz, öğrencilerin desteklendiği Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın bu yıl 3'üncüsünün gerçekleştirileceğini söyledi.
Türkiye genelindeki sinema eğitimi veren okullardan birer film göndermelerini rica ettiklerini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:
"O filmlerden de 10-12 arasında finalist filmleri belirliyoruz ve o filmlerle bu bölümümüzü yapıyoruz. Burada da çok önemli bir durum var. Bütün Türkiye'deki öğrencilerin yıllık film üretimlerini, kısa filmlerini burada değerlendirebiliyoruz ve jüri karşısına çıkarıyoruz. 7-8 gün boyunca burada sinema profesyonelleriyle finalist filmlerin yaratıcıları, yapımcıları, yönetmenleriyle bir araya geliyor. Birinci olmalarının haricinde onlar için çok güzel bir deneyim oluyor."