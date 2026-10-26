Antalya Altın Portakal Film Festivali heyecanı coşkuyla sürüyor. Jüride sürpriz değişiklik

“ULUSLARARASI BÖLÜMÜN FİLMLERİ BU YIL ÇOK KUVVETLİ”

Festivalin Sanat Direktörü Deniz Yavuz, Altın Portakal'ın iskeletini, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması, Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması ve bu yıl 13. kez gerçekleşecek Film Forum olmak üzere 6 ana bölümün oluşturduğunu söyledi.

Film Forum'un yolculuğuna yeni başlayan film projelerinin değerlendirildiği bir alan olduğunu belirten Yavuz, "Beş kategoriden oluşuyor. Jürimiz yaptığı değerlendirmeler sonucunda projelerin bundan sonraki yolculuğuna yön veriyor. Bu yarışmalı bölümlerde ödüllerimiz var. Bununla gurur duyuyoruz." dedi.

Yan bölümlerde de özel gösterimler olduğunu aktaran Yavuz, şöyle devam etti:

"Uluslararası bölümün filmleri bu yıl çok kuvvetli. Uluslararası yarışmada 13 film yer alıyor. Ulusal yarışmada 12 filmimiz var. Toplamda 114 filmle bu yılki festivale hazırlandık, bekliyoruz. Bu sene ilk kez gösterime girecek filmlerin oranı oldukça arttı. Neredeyse yüzde 80'i aştık. Yan bölümler, yarışmasız, yarışmalı bölümler bunların hepsiyle yüzde 80 oranını yakaladık. Yani filmlerimizin 90'ı ilk kez Antalya'da gösterilecek."

“ÖĞRENCİLERİN FİLMLERİNİ BURADA DEĞERLENDİREBİLİYORUZ”

Yavuz, öğrencilerin desteklendiği Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nın bu yıl 3'üncüsünün gerçekleştirileceğini söyledi.

Türkiye genelindeki sinema eğitimi veren okullardan birer film göndermelerini rica ettiklerini anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"O filmlerden de 10-12 arasında finalist filmleri belirliyoruz ve o filmlerle bu bölümümüzü yapıyoruz. Burada da çok önemli bir durum var. Bütün Türkiye'deki öğrencilerin yıllık film üretimlerini, kısa filmlerini burada değerlendirebiliyoruz ve jüri karşısına çıkarıyoruz. 7-8 gün boyunca burada sinema profesyonelleriyle finalist filmlerin yaratıcıları, yapımcıları, yönetmenleriyle bir araya geliyor. Birinci olmalarının haricinde onlar için çok güzel bir deneyim oluyor."