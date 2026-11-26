2026 yılının ilk dokuz ayında bölgesel çatışmaların, hava sahalarındaki kısıtlamaların ve artan ulaşım maliyetlerinin uluslararası turizmi etkilediğini belirten Ersoy, Türkiye’nin güçlü altyapısı, ürün ve pazar çeşitliliği ile yıl boyunca sürdürdüğü tanıtım faaliyetleri sayesinde dayanıklılığını koruduğunu söyledi.

Türkiye’nin bu dönemde 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını açıklayan Ersoy, turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Ersoy, bunun ilk dokuz aylık dönemler itibarıyla bugüne kadar elde edilen en yüksek turizm geliri olduğunu belirtti. Üçüncü çeyrekte ise turizm gelirinin yüzde 5 artışla 25 milyar 526 milyon 218 bin dolara yükselerek çeyrek dönemler içindeki en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

İlk dokuz ayda ziyaretçilerin Türkiye’de ortalama 10,34 gece konakladığını aktaran Ersoy, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara çıktığını, yabancı ziyaretçilerde ise bu tutarın 119,9 dolar olduğunu açıkladı. Bakan Ersoy, gecelik harcamadaki artışın yüksek katma değerli turizm hedefi açısından önemli bir gösterge olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin uluslararası turist sayısında 2017’de dünyada 8. sırada yer aldığını hatırlatan Ersoy, 2025’te 4. sıraya yükseldiğini, turizm gelirlerinde ise aynı dönemde 14. sıradan 7. sıraya çıktığını söyledi.