Antalya Kültür Yolu Festivali başladı. 9 gün boyunca 440'tan fazla etkinlik
31.10.2026 12:15
Antalya, 9 gün boyunca konserlerden sergilere, opera ve baleden geleneksel sanatlara uzanan geniş bir programla Türkiye Kültür Yolu Festivali’ne ev sahipliği yapacak.
Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Antalya ayağı, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde Bakan Ersoy'un katılımıyla düzenlenen törenle başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl 26 şehri kapsadığını söyleyen Ersoy, yaklaşık 8 aya yayılan organizasyonun gelecek yıl 32 ilde düzenleneceğini belirtti.
Ersoy, Antalya programına ilişkin, "Antalya için 40'tan fazla mekânda 440'tan fazla etkinlik düzenleyeceğiz. Ayrıca 85 lezzet durağı belirledik" dedi.
Ersoy, Konyaaltı Beach Park'taki ana sahnede Simge, Poizi, Sefo, Gökhan Türkmen, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Hakan Altun'un konser vereceğini söyledi.
Sahne sanatları programında ise "Anna Karenina" ve "Carmina Burana" baleleri ile "Attila" operasının yer alacağını belirten Kültür ve Turizm Bakanı, festival kapsamında düzenlenen sergilerden de bahsetti.
Festivalde 10'dan fazla konser, 30'un üzerinde sergi ve yerleştirme ile 30'a yakın atölye düzenleneceğini açıklayan Ersoy, 9 gün sürecek programda gezi organizasyonları, fotoğrafçılık ve çocuklara yönelik etkinliklerin de bulunacağını kaydetti.
GASTRONOMİ PROGRAMI İÇİN 85 LEZZET DURAĞI BELİRLENDİ
Festivalin gastronomi programı için 85 lezzet durağı belirlendiğini açıklayan Ersoy, programa şef Mehmet Akdağ'ın ev sahipliği yapacağını söyledi.
Türk mutfağının dünyadaki bilinirliğini artırmak için festivali bir vitrin olarak kullandıklarını belirten Ersoy, lezzet noktalarında kentin geleneksel mutfak kültürünü çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturan lezzetlerin sunulacağını ifade etti.
Öte yandan Ersoy, 9-20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'nın (COP31) ardından EXPO alanında atılacak adımları şöyle anlattı:
"Bu büyük uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptıktan sonra Antalya EXPO alanında, Türkiye'nin en büyük ve en önemli fuar, kongre ve etkinlik merkezlerinden birini hayata geçirmek üzere TGA çatısı altında kuracağımız ve profesyonellerden oluşan yeni bir yapılanmaya gideceğiz. Antalya turizminin önemli bir ihtiyacı olan kongre ve fuar turizmi için dünya ölçeğinde ve çok üst düzey nitelikte bir merkez oluşturarak kış ve bahar dönemlerine de hareketlilik kazandıracağız."