Apple TV Türkiye’ye geliyor

Apple, Türkiye'deki iCloud+ aboneliğinin kapsamını genişletti. Bu aydan itibaren iCloud+ kullanıcıları, abonelikleri kapsamında Apple TV ve Apple Arcade'e ek ücret ödemeden erişebilecek.

Aile İçi Paylaşım özelliğiyle iCloud+ aboneliği aileden beş kişiyle daha paylaşılabilecek. Böylece aynı paket üzerinden Apple TV ve Apple Arcade servislerinden de yararlanılabilecek.

APPLE TV TÜRKİYE'YE GELİYOR

Yeni düzenlemeyle Apple TV, ilk kez Türkiye'deki kullanıcılara sunulacak. Platformun kataloğunda Ted Lasso, Severance, The Studio, Pluribus, CODA ve F1 gibi dizi ve filmler bulunuyor.

Apple TV; iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K'ın yanı sıra uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsollarından da kullanılabiliyor.