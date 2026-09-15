Apple TV Türkiye’ye geliyor
15.09.2026 23:57
Apple, Türkiye'deki iCloud+ abonelerinin bu aydan itibaren Apple TV ve Arcade servislerine ücretsiz erişebileceğini açıkladı. Yeni paketle Apple TV de ilk kez Türkiye'deki kullanıcılara açılacak.
Apple, Türkiye'deki iCloud+ aboneliğinin kapsamını genişletti. Bu aydan itibaren iCloud+ kullanıcıları, abonelikleri kapsamında Apple TV ve Apple Arcade'e ek ücret ödemeden erişebilecek.
Aile İçi Paylaşım özelliğiyle iCloud+ aboneliği aileden beş kişiyle daha paylaşılabilecek. Böylece aynı paket üzerinden Apple TV ve Apple Arcade servislerinden de yararlanılabilecek.
APPLE TV TÜRKİYE'YE GELİYOR
Yeni düzenlemeyle Apple TV, ilk kez Türkiye'deki kullanıcılara sunulacak. Platformun kataloğunda Ted Lasso, Severance, The Studio, Pluribus, CODA ve F1 gibi dizi ve filmler bulunuyor.
Apple TV; iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K'ın yanı sıra uyumlu akıllı televizyonlar ve oyun konsollarından da kullanılabiliyor.
iCloud+ aboneleri ayrıca 200'den fazla oyunun bulunduğu Apple Arcade kataloğuna erişebilecek. Serviste Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition, Angry Birds Reloaded ve Hello Kitty Island Adventure gibi oyunlar yer alıyor.
Apple Arcade'deki oyunlarda reklam ve uygulama içi satın alma bulunmuyor. Oyunların bir bölümü çevrimdışı olarak da oynanabiliyor.