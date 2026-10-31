Araştırma ortaya koydu: İşe giderken 29 dakika sınırı
31.10.2026 00:03
İngiltere'de 2 bin çalışanla yapılan araştırma, işe giderken en rahat hissedilen yolculuk süresinin 29 dakika olduğunu ortaya koydu.
İşe gidip gelirken trafikte geçirilen süre, çalışanların ruh sağlığını ve iş memnuniyetini doğrudan etkileyebiliyor. İngiltere'de gerçekleştirilen yeni bir anket, işe giderken ideal yolculuk süresinin 29 dakika olduğunu ortaya koydu.
Finans kuruluşu Chase tarafından 2 bin İngiliz çalışanla yapılan ankete göre, işe giderken kendilerini en rahat hisseden kişiler genellikle kendi araçlarını kullanan ve yolculuk sırasında müzik dinleyenlerden oluşuyor.
Ancak yolculuk süresi 45 dakikaya ulaştığında stresin arttığı ve çalışanların işlerine henüz başlamadan olumsuz bir ruh haline girdikleri belirtiliyor.
20 DAKİKALIK ARTIŞ, YÜZDE 19 MAAŞ KESİNTİSİNE EŞDEĞER
İngiltere'deki Batı İngiltere Üniversitesi (UWE) tarafından gerçekleştirilen ayrı bir araştırma da işe gidiş süresinin çalışanların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koydu.
Beş yıl boyunca 26 binden fazla çalışanın verilerini inceleyen araştırmacılar, günlük işe gidiş-geliş süresindeki 20 dakikalık artışın iş memnuniyeti üzerindeki etkisinin, yüzde 19'luk maaş kesintisine eşdeğer olduğunu belirledi.
Araştırmada, uzun yolculuk sürelerinin daha yüksek stres ve daha kötü ruh sağlığıyla ilişkili olduğu, özellikle otobüsle işe giden çalışanların bundan olumsuz etkilendiği ifade edildi.
Buna karşılık yürüyerek veya bisikletle işe giden çalışanların yolculuk deneyimlerini daha olumlu değerlendirdikleri tespit edildi.
Ekonomistler Bruno Frey ve Alois Stutzer, çalışanların uzun yolculuk sürelerine katlanmasını "işe gidip gelme paradoksu" (commuting paradox) olarak tanımlıyor.
Buna göre insanlar daha yüksek maaş alabilmek için evlerinden uzaktaki işlerde çalışmayı veya daha uygun fiyatlı konutlarda yaşamak için iş yerlerinden uzak bölgelere taşınmayı tercih edebiliyor.
Ancak araştırmacılar, uzun yolculukların yaşam memnuniyeti üzerindeki olumsuz etkilerinin genellikle hafife alındığını belirtiyor.
Ekonomistlerin hesaplamalarına göre, işe gitmek için her gün tek yönde bir saat yolculuk yapan bir kişinin, hiç yolculuk yapmayan biriyle aynı yaşam memnuniyeti düzeyine ulaşabilmesi için yaklaşık yüzde 40 daha fazla gelir elde etmesi gerekiyor.
Harvard Üniversitesi'nden siyaset bilimci Robert Putnam'ın değerlendirmelerine göre ise işe gidiş-geliş süresindeki her 10 dakikalık artış, sosyal ilişkilerde yüzde 10'luk azalmayla bağlantılı.
Araştırmalar, uzun yolculukların yalnızca çalışanların iş memnuniyetini değil, arkadaşlarıyla ve aileleriyle geçirebildikleri zamanı da olumsuz etkileyebileceğine işaret ediyor.
Chase'in anketinde, işe daha rahat ulaşan çalışanların güzergahlarını önceden planlama ve trafiğe yakalanmamak için erken yola çıkma eğiliminde oldukları da belirlendi.
Batı İngiltere Üniversitesi araştırmacıları ise evden çalışmanın iş memnuniyetine olumlu katkı sağlayabildiğini ortaya koydu.