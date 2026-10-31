Araştırma ortaya koydu: İşe giderken 29 dakika sınırı

İşe gidip gelirken trafikte geçirilen süre, çalışanların ruh sağlığını ve iş memnuniyetini doğrudan etkileyebiliyor. İngiltere'de gerçekleştirilen yeni bir anket, işe giderken ideal yolculuk süresinin 29 dakika olduğunu ortaya koydu.

Finans kuruluşu Chase tarafından 2 bin İngiliz çalışanla yapılan ankete göre, işe giderken kendilerini en rahat hisseden kişiler genellikle kendi araçlarını kullanan ve yolculuk sırasında müzik dinleyenlerden oluşuyor.

Ancak yolculuk süresi 45 dakikaya ulaştığında stresin arttığı ve çalışanların işlerine henüz başlamadan olumsuz bir ruh haline girdikleri belirtiliyor.

20 DAKİKALIK ARTIŞ, YÜZDE 19 MAAŞ KESİNTİSİNE EŞDEĞER

İngiltere'deki Batı İngiltere Üniversitesi (UWE) tarafından gerçekleştirilen ayrı bir araştırma da işe gidiş süresinin çalışanların yaşam kalitesi üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Beş yıl boyunca 26 binden fazla çalışanın verilerini inceleyen araştırmacılar, günlük işe gidiş-geliş süresindeki 20 dakikalık artışın iş memnuniyeti üzerindeki etkisinin, yüzde 19'luk maaş kesintisine eşdeğer olduğunu belirledi.

Araştırmada, uzun yolculuk sürelerinin daha yüksek stres ve daha kötü ruh sağlığıyla ilişkili olduğu, özellikle otobüsle işe giden çalışanların bundan olumsuz etkilendiği ifade edildi.

Buna karşılık yürüyerek veya bisikletle işe giden çalışanların yolculuk deneyimlerini daha olumlu değerlendirdikleri tespit edildi.