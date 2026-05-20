Armut dibine düştü. Hollywood yıldızlarının kendi izinden giden çocukları
20.05.2026 11:58
Hollywood'un yıldız isimlerinin çocukları büyüdü. Kendi kariyerlerini inşa ederken anne babalarının izinden gitmeyi tercih edenler ise merak konusu oldu.
Sinema dünyasının yıldız isimlerinden bazılarının spot ışıkları altında büyüyen çocukları da benzer bir yolu tercih etti. Ebeveynlerinin izinden giden genç isimlerden bazıları ilk büyük rolünün heyecanını yaşarken bazıları da kendini kanıtladı. İşte ünlü isimlerin “armut dibine düştü” dedirten oyuncu çocukları…
FRANCESCA SCORSESE
Usta yönetmen Martin Scorsese'nin 26 yaşındaki kızı Francesca Scorsese de oyunculuk alanında kariyer yapmayı tercih etti. Daha önceki küçük rolleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Francesca Scorsese, "Mr. and Mrs. Smith" dizisinin ikinci sezonunda rol alacak. Scorsese, dizide Mark Eydelshteyn ve Talia Ryder ile birlikte rol alacak.
MAYA HAWKE
"Kill Bill" serisiyle akıllarda yer eden Uma Thurman ve Ethan Hawke'ın kızı Maya Hawke de anne babasının izinden giderek oyuncu oldu. 27 yaşındaki ünlü isim, "Stranger Things" ve “The Kill Room” gibi yapımlarla tanınıyor.
APPLE MARTIN
Oyuncu Gwyneth Paltrow ve Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in kızları Apple Martin, annesinin izinden gitti. Hollywood'a adım atan 22 yaşındaki Apple Martin, üniversiteyi bitirir bitirmez ilk kez sinema filminde oynayacak. Nancy Meyers'ın yeni filminde rol alacak Martin, heyecanını "Hayallerim gerçek oldu! Bana şans verdiğiniz için teşekkür ederim Nancy Meyers" diye paylaştı. Henüz konusu açıklanmayan filmde Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson ve Keiran Culkin gibi isimler rol alacak.
ALEXANDER SKARSGARD
Son dönemde "Sentimental Value" ile filmindeki performansıyla öne çıkan Stellan Skarsgard'ın oğlu Alexander Skarsgard da kendisi gibi oyuncu. “True Blood” ile şöhreti yakalayan Alexander Skarsgard, kariyeri boyunca “Big Little Lies”, “Generation Kill”, “Godzilla vs. Kong”, “The Northman” gibi yapımlarda ve son olarak da "Succession" dizisinde boy gösterdi.
DEVA CASSEL
İtalyan yıldız Monica Bellucci ile Fransız oyuncu Vincent Cassel'in kızlarından Deva Cassel de modelliğin ardından anne babasının izinden giderek oyunculuğa adım attı. Ünlü isim, "The Beautiful Summer", “The Leopard”, “Zero A. D.”, “Operadaki Hayalet”in film uyarlamasında rol aldı.
PATRICK SCHWARZENEGGER
Aksiyon yıldızı Arnold Schwarzenegger'in oğlu Patrick Schwarzenegger da babasının izinden giderek oyuncu oldu. The Staircase ve Gen V gibi yapımlarda da rol alan ünlü isim, "The White Lotus" dizisinin üçüncü sezonundaki performansıyla adından söz ettirdi.