Armut dibine düştü. Hollywood yıldızlarının kendi izinden giden çocukları

Oyuncu Gwyneth Paltrow ve Coldplay grubunun solisti Chris Martin'in kızları Apple Martin, annesinin izinden gitti. Hollywood'a adım atan 22 yaşındaki Apple Martin, üniversiteyi bitirir bitirmez ilk kez sinema filminde oynayacak. Nancy Meyers'ın yeni filminde rol alacak Martin, heyecanını "Hayallerim gerçek oldu! Bana şans verdiğiniz için teşekkür ederim Nancy Meyers" diye paylaştı. Henüz konusu açıklanmayan filmde Jude Law, Penelope Cruz, Owen Wilson ve Keiran Culkin gibi isimler rol alacak.

Son dönemde "Sentimental Value" ile filmindeki performansıyla öne çıkan Stellan Skarsgard'ın oğlu Alexander Skarsgard da kendisi gibi oyuncu. “True Blood” ile şöhreti yakalayan Alexander Skarsgard, kariyeri boyunca “Big Little Lies”, “Generation Kill”, “Godzilla vs. Kong”, “The Northman” gibi yapımlarda ve son olarak da "Succession" dizisinde boy gösterdi.