Asırlık bir gelenek. Aşure malzemeleri nedir, nasıl yapılır?

Paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi olan Aşure Günü 'nde geleneksel Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan tatlının malzemeleri, nasıl hazırlandığı merak konusu oldu.

Aşurenin tarifinde yer alan malzemeler bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterse de temel olarak; buğday, nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, kuru incir, kayısı, fındık, ceviz, kuş üzümü, toz şeker ve tarçın gibi yaklaşık 10 veya daha fazla malzeme bir araya getirilir. Bazı yörelerde gül suyu, süt ya da karanfil de eklenerek aşureye farklı aromalar kazandırılır.