Asırlık bir gelenek. Aşure malzemeleri nedir, nasıl yapılır?
25.06.2026 11:06
Muharrem ayının en özel tatlısı aşure, paylaşmanın ve bereketin simgesi olarak gösteriliyor. Malzemeleri yöreden yöreye değişen aşure tarifi bir kez daha gündeme geldi.
Paylaşmanın ve birlikteliğin simgesi olan Aşure Günü'nde geleneksel Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan tatlının malzemeleri, nasıl hazırlandığı merak konusu oldu.
Aşurenin tarifinde yer alan malzemeler bölgeden bölgeye küçük farklılıklar gösterse de temel olarak; buğday, nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, kuru incir, kayısı, fındık, ceviz, kuş üzümü, toz şeker ve tarçın gibi yaklaşık 10 veya daha fazla malzeme bir araya getirilir. Bazı yörelerde gül suyu, süt ya da karanfil de eklenerek aşureye farklı aromalar kazandırılır.
AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?
2 su bardağı buğday
1 su bardağı kuru fasulye
1 su bardağı nohut
2 su bardağı kuru kayısı
Yarım su bardağı sarı üzüm
15 adet kuru incir
Yarım çay bardağı kuş üzümü
2 adet portakal kabuğu rendesi
3 buçuk su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı süt
SÜSLEMEK İÇİN
1 su bardağı fındık
15 adet ceviz
Tarçın
Antep fıstığı
Hindistan cevizi
Nar taneleri (kış mevsimi ise)
Gül yaprakları (yaz mevsimi ise)
AŞURE NASIL YAPILIR?
Buğday, kuru fasulye, nohut ve kuru üzüm yıkanıp ayrı kaplarda bir gece önceden ıslatılır. Ertesi gün buğday süzülüp büyük bir tencereye alınır. Buğday, kuru fasulye, nohut ayrı olarak haşlanır. Kuş üzümü, kuru incir, kuru kayısı, sarı üzümler sıcak suda şişerek haşlanır.
Haşlanan bakliyatlar bir tencerede bir araya getirilir ve kaynatılır. Ardından toz şeker eklenir ve kaynatmaya devam edilir. Aşure toplam 35 dakika kaynadıktan sonra kuru üzüm ve kuru kayısı eklenir. Kaynama süresi 50 dakika olduğunda da süt, kuru incirler ve protakal kabuğu rendesi eklenip güzelce karıştırılır. 1 saat kaynayan aşureye kuş üzümleri eklenip ocaktan alınır. Ardından servis kaselerine paylaştırılır ve istenilen malzemelerle süslenir.
İçine konulan buğday sebebiyle yapısı şeffaf olmayan aşure, ılıkken servis edilirse lezzetler ön plana çıkacaktır. Buzdolabında saklanana aşureler, uzun süre bekletilmeden tüketilmelidir.
AŞURENİN ORTAYA ÇIKIŞI
Sadece bir tatlı olmayan birlikte olmanın, paylaşmanın ve hoşgörünün bir yansıması olan aşurenin tarihi de yüzyıllar öncesine dayanıyor. İslam dinine göre; Muharrem ayının 10. günü, Hz. Nuh'un Tufan'dan sonra karaya oturduğu gün olarak bilinir ve işte bu günde Büyük Tufan'dan sonra karaya ayak basan Hz. Nuh’un kalan yiyeceklerle pişirdiği aş, aşure olarak adlandırılmıştır.
Günümüzde de devam eden ve geçmişten bugüne süren aşure geleneği; hoşgörü, bolluk, bereket, birliği temsil ederken; ve evlerde pişirilen sonrasında komşulara, dostlara dağıtılan aşureler,manevi duyguları pekiştirir.