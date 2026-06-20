Asırlık emanet bugüne taşındı. Renkleri ve ahşap işçiliğiyle dikkat çekiyor

Tarihi camiyi ziyaret eden bir vatandaş, Maçahel Vadisi'ni gezmek amacıyla bölgeye geldiklerini belirterek, "Bizler Maçahel Vadisi köylerini gezmek amacıyla turistik bir seyahat için buralara geldik. Gezi sırasında İremit Köyü Camisi'nin güzelliğinden ve otantik yapısından bahsettiler. Eski dönemlerden kalma ahşap bir cami olduğunu öğrendik. Gelip yerinde gördük, arkadaşlarımız da bize detaylı bilgiler verdi. Gerçekten çok etkilendik" dedi.

Caminin tarihi dokusunun kendisini etkilediğini belirten bir başka vatandaş ise "Borçka Maral köyünde bulunan İremit Camisi günümüze kadar korunarak ulaşmış çok özel bir eser. Doğanın içinde huzur veren harika bir atmosfere sahip. Caminin eski dokusunu hâlâ koruyor olması ayrıca büyük bir değer" diye konuştu.