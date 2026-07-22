Asırlık lezzet hazır maya ve kepekli buğday unuyla yapılıyor. Avrupa'dan gelenler buraya koşuyor

Gurbetten ve çevre illerden insanların köye geldiklerinde ilk işlerinin sıcak ekmek alarak Erzincan tulum peyniri, tereyağı, balıyla kahvaltı yapmak olduğunu anlatan Özçelik, “Ürettiğimiz ekmek uzun uğraş istiyor. bazen yoğun siparişler nedeniyle yetiştiremediğimizden ekmek veremiyoruz. Öyle anlar geliyor ki kapıyı kapatıyoruz ve sadece siparişe çalışıyoruz” dedi.

Ekmeğin çok az maya ve kepekli buğday unu kullanılarak hazırlandığını anlatan Özçelik, "Altı ve üstü aynı seviyede piştiği için çok lezzetli oluyor. Ayrıca uzun süre dayanıyor. Kurutularak yaklaşık 6 ay saklanabiliyor ya da derin dondurucuya konulabiliyor. Isıtıldığında ise fırından yeni çıkmış gibi oluyor. Doğal ve lezzetli bir ekmeğimiz var" dedi.

Kolay hazmedilmesi ve uzun süre dayanmasının da ekmeğe talebi artırdığını belirten Özçelik, “Yurt dışından gelen vatandaşlar, baba ocaklarına gitmeden doğrudan fırına geliyor. Gurbetçiler aldıkları ekmekleri Polonya, Almanya, Fransa gibi ülkelere götürüyorlar. Hatta 'Yurt dışına kargo yapar mısınız?' diyenler de var. Ama böyle bir hizmetimiz yok, mevcut kapasiteyle talebe zor yetişiyoruz” ifadelerini kullandı.