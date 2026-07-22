Asırlık lezzet hazır maya ve kepekli buğday unuyla yapılıyor. Avrupa'dan gelenler buraya koşuyor
22.07.2026 16:39
Kendine özgü lezzeti ve uzun süre tazeliğini korumasıyla dikkat çeken Erzincan'ın Eğin ekmeği, gurbetçilerin de gözdesi oldu.
Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde odun ateşinde pişirilen asırlık Eğin ekmeği, yapılışı ve uzun raf ömrüyle öne çıkıyor.
Erzincan Valiliği girişimleriyle coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurusu yapılan Eğin ekmeği, çok az miktarda hazır maya ve kepekli buğday unu kullanılarak hazırlanıyor. Uzun süre mayalandırılıp yoğrulduktan sonra ince şekilde açılarak odun ateşinde pişirilen Eğin ekmeği, zahmetli üretim süreci nedeniyle yoğun dönemlerde yalnızca önceden verilen siparişler hazırlanabiliyor.
OSMANLI'DAN GELEN BİR KÜLTÜR
Apçağa köyündeki fırını işleten Osman Özçelik, Eğin ekmeğinin Osmanlı'dan gelen bir kültür olduğunu, kendilerinin de işletme olarak köyde tek olduklarını söyledi.
Tarihi çok eskiye dayanan ekmeği 1998'de 100 yaşında vefat eden dedesinin bile çocukluğundan itibaren tükettiğini anlatan Özçelik, köydeki 4 fırından sadece kendilerinin üretim yaptığını anlattı.
"UZUN UĞRAŞLARLA HAZIRLANIYOR"
Gurbetten ve çevre illerden insanların köye geldiklerinde ilk işlerinin sıcak ekmek alarak Erzincan tulum peyniri, tereyağı, balıyla kahvaltı yapmak olduğunu anlatan Özçelik, “Ürettiğimiz ekmek uzun uğraş istiyor. bazen yoğun siparişler nedeniyle yetiştiremediğimizden ekmek veremiyoruz. Öyle anlar geliyor ki kapıyı kapatıyoruz ve sadece siparişe çalışıyoruz” dedi.
Ekmeğin çok az maya ve kepekli buğday unu kullanılarak hazırlandığını anlatan Özçelik, "Altı ve üstü aynı seviyede piştiği için çok lezzetli oluyor. Ayrıca uzun süre dayanıyor. Kurutularak yaklaşık 6 ay saklanabiliyor ya da derin dondurucuya konulabiliyor. Isıtıldığında ise fırından yeni çıkmış gibi oluyor. Doğal ve lezzetli bir ekmeğimiz var" dedi.
Kolay hazmedilmesi ve uzun süre dayanmasının da ekmeğe talebi artırdığını belirten Özçelik, “Yurt dışından gelen vatandaşlar, baba ocaklarına gitmeden doğrudan fırına geliyor. Gurbetçiler aldıkları ekmekleri Polonya, Almanya, Fransa gibi ülkelere götürüyorlar. Hatta 'Yurt dışına kargo yapar mısınız?' diyenler de var. Ama böyle bir hizmetimiz yok, mevcut kapasiteyle talebe zor yetişiyoruz” ifadelerini kullandı.
"YİYİNCE VAZGEÇEMEYECEKLER"
Köyün sakinlerinden biri de Eğin ekmeği için “Yedikleri zaman vazgeçemeyecekler. Özellikle taze ve sıcakken peynirle veya tereyağıyla tavsiye ederim. Çok lezzetli” diye konuştu.
Şehriban Türker ise köye dışarıdan turlarla gelen yerli ve yabancı turistlerin buradan ekmek aldıklarını ancak zaman zaman yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlara ekmek yetiştirmekte güçlük yaşandığını aktardı.