Aşk-ı Memnu'nun "Arsen Halası" Gülsen Tuncer'e veda

Gülsen Tuncer'in eşi Engin Ayça ise eşinin vefatının kendisi için büyük bir kayıp olduğunu ifade ederek, "Hayatımın kaybı ama bunların önüne geçilmez. Yaşayacağız, hatıralarıyla, güzellikleriyle yaşayacağız ve onu yaşatacağız. Biyolojik olarak gitti ama bütün yaptıklarıyla, hayata bıraktıklarıyla yaşamaya devam edecek. Biz devam ettireceğiz, iş bize düşüyor. Beyninde ur çıktı, bu sebeple gitti." diye konuştu.

Tuncer'in cenaze törenine ailesi, yakınları ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından cenaze namazı kılınan Tuncer'in naaşı, defnedilmek üzere Topkapı Kozlu Mezarlığı'na götürüldü.