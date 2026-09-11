Aşk-ı Memnu'nun Arsen'i Gülsen Tuncer'den üzen haber. Amansız hastalığa yakalandı
11.09.2026 09:15
Bir döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde Arsen Hanım karakterine hayat veren Gülsen Tuncer'den üzücü haber geldi. Usta ismin amansız hastalığa yakalandığı duyuruldu.
Kariyeri boyunca çok sayıda projede rol alan ve “Aşk-ı Memnu”da hayat verdiği Arsen Hanım rolüyle geniş kitlelerce tanınan Gülsen Tuncer'den hayranlarını üzen bir haber geldi.
Uzun süredir gözlerden uzak olan 81 yaşındaki oyuncunun amansız bir hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.
"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ, DUALARIMIZ ONUN İÇİN OLSUN"
Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili haberi Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadeleri yer aldı.
GÜLSEN TUNCER KİMDİR?
1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise yıllarında Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday gibi isimlerden eğitim alan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya profesyonel olarak 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.
50 yılı aşkın sanat yaşamına tiyatronun yanı sıra birçok film ve dizide de boy gösteren Tuncer, yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan oyuncu, son olarak Hakim adlı dizide boy gösterdi.