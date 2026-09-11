Aşk-ı Memnu'nun Arsen'i Gülsen Tuncer'den üzen haber. Amansız hastalığa yakalandı

Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili haberi Film-San Vakfı, sosyal medya üzerinden duyurdu. Paylaşımda "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun" ifadeleri yer aldı.