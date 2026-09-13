Aşk-ı Memnu'nun Arsen'i Gülsen Tuncer'in hastalığı belli oldu

USTA SANATÇI BEYİN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tuncer'e beyin kanseri teşhisi koyulduğu öğrenildi. Sanatçının hastalığının hastalığın 4. evresinde olduğu da belirtiliyor.

Basına yansıyan bir diğer iddiaya göre de Tuncer'in konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği. Ancak süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.