Aşk-ı Memnu'nun Arsen'i Gülsen Tuncer'in hastalığı belli oldu
13.09.2026 08:38
Kısa bir süre önce apar topar hastaneye kaldırılan 81 yaşında Gülsen Tuncer'in hastalığı öğrenildi.
“Aşk-ı Memnu”da hayat verdiği “Arsen Hanım” rolüyle geniş kitlelerce tanınan Gülsen Tuncer'den hayranlarını üzen bir haber gelmişti.
Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan 81 yaşındaki oyuncunun, “amansız bir hastalıkla” mücadele ettiği açıklanmıştı.
“AMANSIZ BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDİYOR”
Tuncer'in sağlık durumuyla ilgili haberi Film-San Vakfı, sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Çok değerli oyuncu Gülsen Tuncer'e Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Şu an amansız bir hastalıkla mücadele ediyor. Dualarımız onun için olsun." ifadelerine yer vermişti.
USTA SANATÇI BEYİN KANSERİ TEDAVİSİ GÖRÜYOR
Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Tuncer'e beyin kanseri teşhisi koyulduğu öğrenildi. Sanatçının hastalığının hastalığın 4. evresinde olduğu da belirtiliyor.
Basına yansıyan bir diğer iddiaya göre de Tuncer'in konuşma ve yazma yeteneğini kaybettiği. Ancak süreçle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
GÜLSEN TUNCER KİMDİR?
1945 yılında Adana'da dünyaya gelen Gülsen Tuncer, eğitimini İstanbul'da tamamladı. Lise yıllarında Yıldız Kenter, Melih Cevdet Anday gibi isimlerden eğitim alan Tuncer, İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatroya profesyonel olarak 1968 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu'nun Zilli Zarife oyunuyla başladı.
50 yılı aşkın sanat yaşamına tiyatronun yanı sıra birçok film ve dizide de boy gösteren Tuncer, yaklaşık 40 filmde yönetmen yardımcılığı ve asistanlık yaptı. Aşk-ı Memnu dizisiyle tanınan oyuncu, son olarak Hakim adlı dizide boy gösterdi.