Askere gidenler önce bu eve uğruyor. Yozgat'taki "ekmek ocağı"nın sırrı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Kasabası'nda "ekmek ocağı" geleneği yıllardır yaşatılıyor. Çiğdemli Kasabası'nda bulunan ve halk arasında "ekmek ocağı" olarak anılan evin hikâyesinin, 1914 yılında yaşandığı anlatılan bir olaya dayandığı belirtiliyor.

Anlatılara göre, seferberlik döneminde bölgeden yaklaşık 80 kişi askere giderken, bu evden askere gönderilen üç oğlun tamamı sağ salim geri döndü. Bölgedeki diğer ailelerin kayıplar yaşadığı dönemde üç kardeşin sağ salim dönmesi, evin halk arasında özel bir konuma sahip olmasına neden oldu.

Zamanla askere gidecek gençler, bu evden ekmek yiyerek yola çıkmaya başladı. "Ekmek ocağı" olarak anılan evde bu gelenek, kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ediyor.