Askeri ve siyasi olmayan bir lezzet ittifakı: NATO

Karaköy'de yemek kültürümüzün en iyi temsilcilerinden biri olan bu tarihi lokantanın ahşap masalarına oturmadan önce, semti biraz anlatmak isterim. Bizans döneminden itibaren Cenevizli, İtalyan ve Katalan tüccarlara; Yahudi, Ermeni, Gürcü ve daha pek çok farklı kültürden, dinden ve insana ev sahipliği yapan Karaköy, bu çeşitliliğin izlerini bugün hâlâ siluetinde taşıyan eski bir liman semti. İskelede olta atan balıkçıları, kıyısından eksik olmayan vapur seferleri ve o seferlere eşlik eden martı sesleriyle, otantik ruhunu korumayı hala başarıyor. Son yıllarda kruvaziyer turizmini canlandıran Galataport ile İstanbul'un modern yüzünü temsil ederken, arka sokaklarında geçmişin izleri hâlâ sürülebiliyor.

İşte o ara sokaklardan birinde, saatler öğlen 12'yi gösterdiğinde tek bir boş sandalyenin bile kalmadığı bir lokanta davet ediyor bizi içeriye yemek kokuları ile. Geçmiş; saray usulü bir yahnide, Ermeni usulü sarılmış bir kokoreçte, bakır kazanda pişmiş bir etli kuru fasuldede gösteriyor kendini bir anda.