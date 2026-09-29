Aşkına Eşkıya'nın Cemşit'iydi. Ali Hürol hayatını kaybetti

Arda Aydın, paylaşımında “Çok sevgili canım amcam, Mert'in ve Zeyno'nun babası, Ferhunde teyzemin 52 yıllık hayat arkadaşı, yoldaşı, babamın en yakın dostlarından biri Ali Hürol dünya değiştirdi. Üstümde çok emeği hakkı var, ödenmez" dedi.

“Nasıl bir tiyatrocu olduğunu çocukları ve tüm birlikte çalıştığı rol arkadaşlarının çocuklarının bu mesleğe tutkuyla bağlanmasından anlarsınız” diyen Aydın, "Hepimizi korur kollar, kendi çocuklarından ayırt etmezdi. Yattığı yerde huzur bulsun. Onu en son Antalya Altın Portakal'da seslendirme sergisinde Serdal Güzel'in çektiği kendi fotoğrafı önünde çekmiştim. Hoşçakal amca. Babama ve tüm amcalarıma selam...” ifadelerini kullandı.

Hürol'un vefatı sonrası paylaşım yapan Melek Baykal da “Sevgili meslektaşım, çok değerli, nazik, duayen tiyatro oyuncusu Ali Hürol'u kaybetmişiz. Çok üzgünüm mekânın cennet olsun sevgili Ali… Ailene ve sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.