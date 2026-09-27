Aşkları tenis dersinde başladı. Köyde gelinlik ve damatlıkla korta çıktılar

Hasret Can ise tenisle başlayan hikayelerini anlamlı bir fotoğraf çekimiyle ölümsüzleştirmek istediklerini söyleyerek, "Ben İstanbul'da yaşıyorum. Eşim Düzce Bayramcı köyünden. Tenis sayesinde tanıştık ve evlendik. Böyle güzel bir anımız olmasını istediğimiz için bugün buraya geldik. Bayramcı köyünde böyle bir hatıramız olmasını istedik. Tenisle bağımızı hiç koparmayı düşünmüyoruz. Ara ara biz korta çıkıp oynuyoruz. İleride nasip olursa çocuk sahibi olursak onları da tenise alıştıracağız ve bizim gibi teniste ilerler" dedi.