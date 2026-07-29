Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu. "İki senedir neler atlattım"

Oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyon sebebiyle defalarca ameliyat oldu. "Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarla tanınan Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağının 7 santimetre kadar kesildiğini anlatmıştı.

Defalarca ameliyat olmasına rağmen yaşadığı komplikasyonlar giderilemeyen oyuncu, sekizinci kez ameliyat oldu.