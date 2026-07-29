Aslı Bekiroğlu ameliyat oldu. "İki senedir neler atlattım"
29.07.2026 13:15
Bir süredir sağlık sorunlarıyla gündemden düşmeyen Aslı Bekiroğlu, sekizinci kez ameliyat oldu. Geçirdiği zor günlerden bir paylaşım yapan oyuncu, "İyileştim, geliyorum" dedi.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyon sebebiyle defalarca ameliyat oldu. "Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarla tanınan Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yanlışlıkla bağırsağının 7 santimetre kadar kesildiğini anlatmıştı.
Defalarca ameliyat olmasına rağmen yaşadığı komplikasyonlar giderilemeyen oyuncu, sekizinci kez ameliyat oldu.
"KÖTÜ GÜNLERİ PETİBÖR GİBİ YERİM"
Ameliyat öncesi “Son inşallah” diyerek tememnide bulunan Aslı Bekiroğlu'ndan yeni paylaşım geldi. 30 yaşındaki Bekiroğlu, iki yıl boyunca geçirdiği zor günlerde çekilen kareleri takipçileriyle paylaştı.
Hala hastanede olan oyuncu, paylaşımına “Kötü günleri petibör gibi yerim. Bu bide fragman, 2 senedir neler atlattım. Küçük viral kızımızın da dediği gibi; Bedelini ödiceksin kanka! İyileştim, geliyorum” notunu düştü.
"BU SÜREÇ BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI" DEMİŞTİ
Öte yandan Aslı Bekiroğlu, yaşadığı bu zorlu sürecin hayata bakışını değiştirdiğini “Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim” demiş ve eklemişti:
“Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı.”