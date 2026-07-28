Aslı Bekiroğlu hastaneden paylaştı. Sekizinci kez ameliyat olacak
28.07.2026 09:42
Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Aslı Bekiroğlu, sosyal medya hesabından bir kez daha ameliyat olacağını duyurdu. Oyuncu, sekizinci kez ameliyat olacak.
"Beni Böyle Sev", "İkimizin Yerine", "Gülümse Yeter", "Yol Arkadaşım", "Jet Sosyete" gibi yapımlarla tanınan Aslı Bekiroğlu, miyom ameliyatı sırasında yaşanan komplikasyon sebebiyle defalarca ameliyat oldu.
Yaşadıklarını ilk olarak katıldığı bir programda anlatan oyuncu, “Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler 7 santimetre kadar. Bağırsağımı kestikleri için bir hafta sonra bir ameliyat daha oldum, arada boşluk kalmış orayı diktiler. Sonra bir sızıntı olmuş 6-7 ay kadar bekledik. Ardından karnımdan kas alıp oraya koydular ama tam tutmadı bu sefer de bacağımdan bir kas alıp oraya koyacaklar. Karnımın bir tarafında stoma torbası var." demişti.
"İKİ KEZ ÖLÜMDEN DÖNDÜM"
Son iki yılda defalarca ameliyat masasına yatan 30 yaşındaki Bekiroğlu, son operasyonu sonrası yayınladığı videoda "İki yıl boyunca çok zor şeyler yaşadım. Hayatımı gülerek yaşamaya devam ediyor oluşum bazı doktorlarımı şaşkınlık içinde bıraktı ve ara sıra "Aslı, çok zor 8-9 saatlik iki tane dev ameliyat geçirdin. Ölümden döndün iki kez. Dikkat et" diye uyarmak zorunda kaldılar. 6 tane ameliyat geçirdim, yıprandım, zorlandım. Bir tane daha kaldı." ifadesini kullanmıştı.
"SON İNŞALLAH"
Aslı Bekiroğlu, son ameliyatından birkaç ay sonra yeniden hastaneden paylaşım yaptı. Oyuncu, sekizinci kez ameliyat olacağını “Son inşallah” notuyla duyurdu.
“BU SÜREÇ BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI” DEMİŞTİ
Öte yandan Bekiroğlu, yaşadığı bu zorlu sürecin hayata bakışını değiştirdiğini “Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim” demiş ve eklemişti:
“Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı.”