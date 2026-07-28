Aslı Bekiroğlu hastaneden paylaştı. Sekizinci kez ameliyat olacak

Aslı Bekiroğlu , son ameliyatından birkaç ay sonra yeniden hastaneden paylaşım yaptı. Oyuncu, sekizinci kez ameliyat olacağını “Son inşallah” notuyla duyurdu.

“BU SÜREÇ BENİ ALLAH'A YAKINLAŞTIRDI” DEMİŞTİ

Öte yandan Bekiroğlu, yaşadığı bu zorlu sürecin hayata bakışını değiştirdiğini “Bu süreç, sağlıkla ilgili aslında bana çok şey öğretti. Her şeyin bir anda elinden kayıp gidebileceğini gösterdi. Dış güzellik, sosyal medyadaki görünürlük gibi şeylerin aslında ne kadar geçici olduğunu fark ettim” demiş ve eklemişti:

“Beni Allah'a daha da yakınlaştırdı diyebilirim. Bu süreç fanilikten uzaklaşmamı; daha huzurlu, daha manevi bir noktada, daha iyi bir iç benliğe sahip olmamı sağladı.”