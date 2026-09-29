Aslı Enver de yurt dışına taşınıyor. Türkiye'den ayrılan ünlüler

Sihirli Annem dizisiyle tanınan İnci Türkay, uzun yıllar önce Londra'ya taşınmıştı. Oyuncu, bu kararının sebebini NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında şu sözlerle anlatmıştı:

"Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum. Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki: tamam zamanı geldi."

Türkay, sözlerine "Çok güzel işler yaptım burada. 1999 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki 'git'. Oğlum Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım" diye devam etti.