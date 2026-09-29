Aslı Enver de yurt dışına taşınıyor. Türkiye'den ayrılan ünlüler
29.09.2026 11:46
Oyuncu Aslı Enver'in eşi Berkin Gökbudak, ailesiyle birlikte Çekya'nın başkenti Prag'a yerleşeceklerini açıkladı.
Son olarak Enfes Bir Akşam adlı dizide rol alan Aslı Enver, 2022 yılında iş insanı Berkin Gökbudak ile dünyaevine girdi. Çift, bir yıl sonra da kızları Elay'ı kucaklarına alarak mutluluklarını taçlandırdı.
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Enver ile Berkşn Gökbudak, radikal bir karara imza attı. Gökbudak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işleri nedeniyle Çekya'nın başkenti Prag’a taşınacaklarını duyurdu.
Gökbudak, paylaşımında “Üç yıl önce eşimle Prag'ı ziyaret ederken, o an için neredeyse imkansız gibi gelen bir cümle kurmuştum: 'Bir gün burası evimiz olabilir.' O sırada bu sözlerin arkasında bir plan ya da ufukta görünen bir fırsat yoktu. Sadece buranın özel bir yer olduğuna dair içten gelen bir his vardı. Bugün o düşünce gerçeğe dönüştü” ifadelerini kullandı.
İstanbul'daki evlerini kapatmayacakları söylenen çiftten Aslı Enver'in dizi çekimleri nedeniyle İstanbul ile Prag arasında gidip gelmeye devam edeceği öne sürüldü.
Bunun üzerine akıllara yurt dışına yerleşen ve yeni bir hayat kuran ünlü isimler geldi. İşte hayatlarına yurt dışında devam eden ünlüler…
TUBA ÜNSAL
Oyuncu Tuba Ünsal da hayatında yeni bir sayfa açtı. Oyuncunun Murat Pilevneli'den dünyaya gelen kızı Sare'nin Fransa'nın başkenti Paris'teki bir sanat okuluna kabul edildi. Bunun ardından Ünsal, oğlu Civan Mert'i de yanına alarak Paris'e yerleşti.
HAZAL KAYA-ALİ ATAY
2019 yılında evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay, aynı yıl oğlu Fikret Ali'ye, 2023'te de kızları Leyla Süreyya'ya kavuşmuştu. Mutlu beraberlikleri süren çift, kısa süre önce Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a taşınacakları iddiasıyla gündeme geldi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Hazal Kaya, “Uluslararası işler yapmayı hayal ettiğimiz bir şirket kurduk orada. Gidip geleceğiz, yarı yarıya bir hayat olacak” dedi.
TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Şimdilerde Sultana filmiyle gündemde olan Tuba Büyüküstün de seneler önce Onur Saylak ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz kızları Toprak ve Maya ile birlikte Fransa'nın başkenti Paris'e yerleşmişti.
Büyüküstün, daha önce yaptığı bir açıklamada kızlarıyla Paris'te olduğu için kışın çalışmayı tercih etmediğini söylemişti.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN
Neslişah Alkoçlar ile mutlu bir evliliği ve Emir Aras ile Alara adında iki çocuğu olan Engin Altan Düzyatan da ailesiyle birlikte Dubai'ye yerleşti. Çocuklarının eğitimi için bu kararı aldıklarını belirten Düzyatan, "İşlerimizi tamamladıktan ve okullarını bitirdikten sonra ise memleketlerine dönerek, burada hizmet vermeye devam edebilirler" demişti.
İNCİ TÜRKAY
Sihirli Annem dizisiyle tanınan İnci Türkay, uzun yıllar önce Londra'ya taşınmıştı. Oyuncu, bu kararının sebebini NTV'de yayınlanan Bambaşka Sohbetler programında şu sözlerle anlatmıştı:
"Çok mücadele ettim. Hayatını hep aynı yerde yaşayıp, hep aynı işi yapıp, aynı yemekleri yiyip, hatta aynı insanlarla görüşmek için çok kısa olduğunu düşünüyorum. Çok keskin dönüşlerim var hayatta, devlet tiyatrosundan bile istifa ettim bir anda. Girmesi çok zorken, bir an da istifa ettim. Bir gün diyorum ki: tamam zamanı geldi."
Türkay, sözlerine "Çok güzel işler yaptım burada. 1999 yılında dil öğrenmeye gitmiş ve bir ailenin yanında kalmıştım İngiltere'de. Durdum durdum, dedim ki 'git'. Oğlum Ali'yi de düşündüm, büyüyordu. Ona yapamadığım şansı verebilirdim... Orada beni yatlar katlar beklemiyordu. O bir delilik hali ama şimdi olsaydı, kapıdan dışarı çıkamazdım" diye devam etti.