Aspendos'ta 2 bin yıllık yol gün yüzüne çıkarıldı. Tarihi rotada ilk kez yürünecek

Tiyatro Caddesi'nin ulaştığı Doğu Meydanı'nda yer alan anıtsal giriş yapısı da kazılarla ortaya çıkarıldı. "Tiyatro Caddesi Doğu Anıtsal Kapısı" olarak tanımlanan yapının güneyinde eksedra planlı bir çeşme ile teras üzerine inşa edilmiş iki mekan tespit edildi.

Kazılarda Hermes, Artemis, Aphrodite, Eros ve Nemesis heykelleri ile geison-sima blokları, arşitrav parçaları ve çok sayıda mimari unsur gün yüzüne çıkarıldı.

Bulgular, yapının MS 2'nci yüzyılın sonu ile MS 3'üncü yüzyılın başlarında inşa edildiğini ortaya koydu. Doğu Meydanı'ndaki havuzlu yapının tabanında bulunan Aspendos Nehir Tanrısı Genç Eurymedon Mozaiği de alanın öne çıkan keşifleri arasında yer aldı.

FENİKE SİKKESİ ASPENDOS'UN TİCARET AĞINI ORTAYA KOYDU

Aspendos'ta Tiyatro Caddesi dışında yürütülen kazılarda da önemli bulgular elde edildi. İki Katlı Dükkanlar/Stoa Kompleksi'nde bulunan Fenike sikkesi ile cam alabastron örnekleri, Aspendos'un Suriye-Filistin coğrafyası başta olmak üzere Doğu Akdeniz'in deniz aşırı ticaret ağlarıyla güçlü ilişkiler kurduğunu ortaya koydu.

Buluntular, antik kentin yalnızca mimari ve kültürel açıdan değil, ekonomik açıdan da bölgenin en önemli merkezlerinden biri olduğunu gösterirken, Aspendos'un ticaret hacmine ve uluslararası bağlantılarına ilişkin yeni bilimsel veriler sundu.