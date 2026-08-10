Domatesin yanı sıra domates salçası da kullanan Demirer, “Domates güzel ama her zaman domates salçası da takviye etmek lazım. Ben öyle seviyorum” sözleriyle tarifteki tercihine anlattı. Bulgurların yarı yarıya suyunu çekmesinin ardından ahtapotu da tencereye alan Demirer, “Diğer yarıyı da bununla birlikte çeksin” diyerek pilavı pişirmeye devam etti.

Yemeğin olmazsa olmazlarından birinin limon kabuğu olduğunu belirten Demirer, “Çünkü tabiatıyla biraz ağırdır ahtapot” derken, son suyunu da ekleyerek pilavı demlemeye bıraktı.