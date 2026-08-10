Ata Demirer bulgur pilavı yaptı içine ahtapot kattı
10.08.2026 11:02
Son Güncelleme: 10.08.2026 11:14
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, mutfağa girerek ahtapotlu bulgur pilavı yaptı. Tarifi esprileriyle anlatan Demirer, yemeğin püf noktalarını da takipçileriyle paylaştı.
"YİNE BİR YEMEK MACERASI"
Oyuncu ve komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından “Yine bir yemek macerası” diyerek mutfağa girdi. Bu kez ahtapotlu bulgur pilavı hazırlayan Demirer, “Bugün ahtapotlu bulgur pilavı yapacağız” sözleriyle başladı.
Ardından pilava ahtapotun haşlama suyunu ekleyen Demirer, “Birazcık ahtapot suyu ekliyorum. Ahtapotun haşlama suyu” diyerek domatesleri de ilave etti.
"LİMON KABUĞU ŞART"
Domatesin yanı sıra domates salçası da kullanan Demirer, “Domates güzel ama her zaman domates salçası da takviye etmek lazım. Ben öyle seviyorum” sözleriyle tarifteki tercihine anlattı. Bulgurların yarı yarıya suyunu çekmesinin ardından ahtapotu da tencereye alan Demirer, “Diğer yarıyı da bununla birlikte çeksin” diyerek pilavı pişirmeye devam etti.
Yemeğin olmazsa olmazlarından birinin limon kabuğu olduğunu belirten Demirer, “Çünkü tabiatıyla biraz ağırdır ahtapot” derken, son suyunu da ekleyerek pilavı demlemeye bıraktı.
"AH MİCHELİN! AH"
Ahtapotlu bulgur pilavının hazır hale gelmesinin ardından “Basit, yani çok kolay yapabilirsiniz” diyen Demirer, yemeği bir süre daha dinlendireceğini belirtti. Videonun sonunda ise Michelin yıldızlı Fatih Tutak'a da restoranlara gönderme yaptı. “Orası Fatih Tutak noktası. Michelin... Onu gördüğün zaman, ‘Ah Michelin, Michelin!’” sözleriyle tarifini tamamladı.