Atatürk'ün izinde tek yürek. Ünlü isimlerin 19 Mayıs mesajları
19.05.2026 10:15
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlanırken; magazin dünyasının ünlü isimleri de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla bu gurura ortak oldu.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gururu tüm Türkiye'de yaşanıyor. Ünlü isimler de 19 Mayıs'ta 19 Mayıs'ta tek yürek oldu. İşte ünlü isimlerin dikkat çeken paylaşımları…
TARKAN
Megastar Tarkan da Gençliğe Hitabe'nin “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” ilk cümlesiyle başlayan paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli fotoğraflarıyla 19 Mayıs'ı kutladı. Ünlü isim, sonda da “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
DEMET AKBAĞ
Usta oyuncu Demet Akbağ, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
EZGİ ŞENLER
Oyuncu Ezgi Şenler de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni paylaşarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.
İBRAHİM TATLISES
İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.
KALBEN
Ünlü şarkıcı Kalben de bayram coşkusuna “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlerin özgürce serpildiği güzel günlere...” sözleriyle kutladı.
FAZIL SAY
Bugün Salzburg'ta hayranlarıyla buluşacak olan Fazıl Say, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
OĞUZHAN UĞUR
Son dönemin popüler isimlerinden Oğuzhan Uğur, “Bitti' denilen hikâyenin, yeniden yazıldığı gün. 19 Mayıs kutlu olsun. Bugün, yarın ve daima" ifadelerini kullandı.
MUSTAFA SANDAL
Son dönemde Saygı1 konseriyle adından söz ettiren Mustafa Sandal da paylaşımına "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramımımız kutlu olsun" notunu düştü.
ÇAĞLA ŞIKEL
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel de Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını “İzinden yürüyen, yolundan şaşmaz” diyerek paylaştı.
KEREM ALIŞIK
Usta oyuncu Kerem Alışık da paylaşımında “Bugün 19 Mayıs... Unutmaz bu gençlik geleceğe atılan umut dolu adımları... Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı bağımsızlığımızın, milli mücadelemizin ve Cumhuriyetimizin ilk adımlarının atıldığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.
MURAT BOZ
Ünlü şarkıcı Murat Boz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.
EMRE AYDIN
“Afili Yalnızlık”, “Belki Bir Gün Özlersin”, “Hoşçakal” gibi şarkılarıyla tanınan Emre Aydın, “Sonsuza kadar” ifadesiyle Atatürk'ün fotoğrafını paylaştı.
MERT FIRAT
Bir süredir ekranlardan uzak olan Mert Fırat ise paylaşımında “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.