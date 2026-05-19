Atatürk'ün izinde tek yürek. Ünlü isimlerin 19 Mayıs mesajları

TARKAN

Megastar Tarkan da Gençliğe Hitabe'nin “Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir” ilk cümlesiyle başlayan paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk'ün çeşitli fotoğraflarıyla 19 Mayıs'ı kutladı. Ünlü isim, sonda da “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

DEMET AKBAĞ

Usta oyuncu Demet Akbağ, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

EZGİ ŞENLER

Oyuncu Ezgi Şenler de Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni paylaşarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

İBRAHİM TATLISES

İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.

KALBEN

Ünlü şarkıcı Kalben de bayram coşkusuna “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Gençlerin özgürce serpildiği güzel günlere...” sözleriyle kutladı.

FAZIL SAY

Bugün Salzburg'ta hayranlarıyla buluşacak olan Fazıl Say, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.