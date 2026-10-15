Atilla Taş kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu
15.10.2026 18:44
Mersin'de 14'üncü kattan düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki kızı Sezen Taş'ı son yolculuğuna uğurlayan şarkıcı Atilla Taş, yaşadığı acının ardından ilk kez açıklama yaptı.
Şarkıcı Atilla Taş, 8 Ekim'de Mersin'de hayatını kaybeden kızı Sezen Taş'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Instagram hesabından paylaşım yapan Taş, zor günlerinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.
"SANATÇI ARKADAŞLARIMIN HEMEN HEPSİ ARADI"
Kızının cenazesine katılmayan sanatçılara yönelik eleştirilere de değinen Taş, "Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekan farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da, hemen hepsi aradı sordu" dedi.
Taş, her görüşten insanın acısını paylaştığını belirterek, "Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı" ifadelerini kullandı.
Kızından geriye kalan iki torunuyla ilgileneceğini belirten Taş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Şimdi evladımdan yadigâr iki kuzumla ilgilenip onlara sahip çıkmak istiyorum. Benim kızım dünya iyisiydi, onu çok özlüyorum. O artık tüm Türkiye'nin kızı, evladı, canı. Ben ondan razıyım, Allah da razı olsun."
Takipçilerine sevdiklerine sarılmaları çağrısında bulunan Taş, "Onlara sarılın benim için, öpün, saçlarını okşayın, sevdiğinizi söyleyin benim için. Kızıma hasretim hiç bitmeyecek" dedi.
Henüz kendisini iyi hissetmediğini ve telefon aramalarına dönemediğini ifade eden Taş, "Kusuruma bakmayın iyi değilim henüz ama torunlarım için biliyorum olmak zorundayım" sözleriyle paylaşımını tamamladı.
Atilla Taş'ın iki çocuk annesi 34 yaşındaki kızı Sezen Taş, 8 Ekim'de Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Sezen Taş'ın cenazesi, 9 Ekim'de Mezitli Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verilmişti. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.