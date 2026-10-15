Atilla Taş kızının ölümünün ardından ilk kez konuştu

Şarkıcı Atilla Taş, 8 Ekim'de Mersin'de hayatını kaybeden kızı Sezen Taş'ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Taş, zor günlerinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, "Acımı tarif edecek kelime bulamıyorum. Hâlâ çok güçsüzüm. Ama o kadar yanımda oldunuz ki bir teşekkür etmem gerekiyordu. Acılar gerçekten paylaşılınca dayanılır olabiliyormuş. Bütün Türkiye yavruma ağladınız, gözyaşlarımı sildiniz, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"SANATÇI ARKADAŞLARIMIN HEMEN HEPSİ ARADI"

Kızının cenazesine katılmayan sanatçılara yönelik eleştirilere de değinen Taş, "Sanatçı arkadaşlarım eleştirilmiş cenazede yoktular diye ama hem olayın aniliği hem de mekan farklılığı beni yalnız göstermiş olsa da, hemen hepsi aradı sordu" dedi.

Taş, her görüşten insanın acısını paylaştığını belirterek, "Siyasetçisi, sanatçısı, sokaktaki vatandaşıyla, her fikir ve düşünceden, her politik partiden insanlar benimle ağladı" ifadelerini kullandı.