Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. "Ben geldim babam"
09.10.2026 15:14
Şarkıcı Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş, Mersin’de yaşadığı binanın 14'üncü katından düşerek vefat etti. Sezen Taş'ın cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, şarkıcı ayakta durmakta zorlandı.
"Ham Çökelek" şarkısıyla şöhreti yakalayan Atilla Taş, evlat acısıyla yıkıldı. Şarkıcının kızı Sezen Taş, Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşadığı binanın 14. katından düşerek hayatını kaybetti.
Dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Sezen Taş, yaşadığı binanın 14. katındaki evinin balkonundan düştü. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Taş'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı.
Sezen Taş'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasıyla Mezitli Mezarlığı'na götürüldü.
GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
34 yaşında hayata veda eden Sezen Taş için bugün Mezitli Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan şarkıcı Atilla Taş'ın oldukça bitkin olduğu görüldü.
Kızının tabutuna sarılan Atilla Taş, gözyaşları içinde "Babam, ben geldim babam" diyerek ağladı. Yakınları, ayakta durmakta güçlük çeken sanatçıyı teskin etmeye çalıştı.
Sezen Taş'ın annesi İlkay Sarıköse de cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Ailenin ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı törende, kılınan cenaze namazının ardından Sezen Taş'ın cenazesi Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan, Sezen Taş'ın hayatını kaybetmesine ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
"KIZIM ÇOK İYİ BİR EVLAT OLDU"
Erken yaşta baba olan Atilla Taş, seneler önce katıldığı bir programda bununla ilgili "Bazen bir yere giderdik, sevgilim zannederlerdi. Çok yaşadık bunu" demişti.
Taş, baba-kız ilişkileri hakkında da "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu. Ben dedeyim şimdi iki tane torunum var. Ben çok küçükken evlendim." ifadelerini kullanmıştı.
İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ
Şarkıcı Atilla Taş’ın İlkay Sarıköse ile evliliğinden olan kızı Sezen Taş, 1992 yılında doğdu. 34 yaşındaki Sezen Taş, evli ve 2 çocuk annesiydi.