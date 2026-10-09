Atilla Taş'ın kızı Sezen Taş gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. "Ben geldim babam"

Erken yaşta baba olan Atilla Taş, seneler önce katıldığı bir programda bununla ilgili "Bazen bir yere giderdik, sevgilim zannederlerdi. Çok yaşadık bunu" demişti.

Taş, baba-kız ilişkileri hakkında da "Ben çok iyi bir baba olamadım ama o çok iyi bir evlat oldu. Ben dedeyim şimdi iki tane torunum var. Ben çok küçükken evlendim." ifadelerini kullanmıştı.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Şarkıcı Atilla Taş’ın İlkay Sarıköse ile evliliğinden olan kızı Sezen Taş, 1992 yılında doğdu. 34 yaşındaki Sezen Taş, evli ve 2 çocuk annesiydi.