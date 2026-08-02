Atiye nine 100 yaşına girdi. Yaş pastasının mumlarını üfledi, davul zurnayla kutlandı

Üyücek köyü muhtarı Atıf Kapuci, köyün en yaşlı kadınının doğumgününü unutmak istemedikleri belirterek, "Atiye annemiz bugün itibarıyla yüz yaşında. Köyümüzün en yaşlısı şu anda. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Allah nice uzun ömürler versin. Köyümde herkesin doğum gününü kutlama şansım olmuyor ama yüz yaşına gelenlerinkini kutlayayım, onların hayır dualarını alayım diye düşündüm. Kendisi de sevdiğimiz bir annemizdir. Allah uzun ömürler versin. Beni kendisi çok sever, ben de onu severim. Devamlı geldiğim zaman halini hatırını sorarım. Kendisi ve ailesi bizim için çok değerlidir" dedi.