Avril Lavigne ilk kez anne oldu
14.11.2026 10:15
Bir döneme damga vuran şarkıcı Avril Lavigne, ilk kez anne oldu. 42 yaşındaki Lavigne, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
2000’li yılların en popüler müzisyenlerinden olan şarkıcı Avril Lavigne ilk kez anne oldu. Sk8er Boi ve Complicated gibi şarkılarıyla tanınan Avril Lavigne, bir kız bebek dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.
42 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı karelere “Bizim minik prensesimiz geldi” notunu düştü. Lavigne, kızının ismini ve doğum tarihini de açıklamadı.
TMZ'ye konuşan kaynaklar, Kanadalı şarkıcının partnerinin ünlü biri olmadığını söyledi.
Göz önünde olmaktan hoşlanmadığı söylenen babanın Avril Lavigne ile birkaç yıldır aşk yaşadığı öğrenildi.
Ayrıca çiftin kızlarını kucaklarına aldıkları için çok heyecanlı oldukları da ifade edildi.
DAHA ÖNCE 2 EVLİLİK YAPTI
Daha önce Sum 41 solisti Deryck Whibley ve Nickelback solisti Chad Kroeger'la evlenen Lavigne, 2023'te rapçi Tyga'dan ayrıldıktan sonra özel hayatıyla ilgili bir açıklama yapmamıştı.
2002 yılında çıkardığı Let Go albümüyle büyük bir çıkış yakalayan Avril Lavigne, pop-punk türü müziğin prensesi olarak kabul edildi.