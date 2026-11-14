2000’li yılların en popüler müzisyenlerinden olan şarkıcı Avril Lavigne ilk kez anne oldu. Sk8er Boi ve Complicated gibi şarkılarıyla tanınan Avril Lavigne, bir kız bebek dünyaya getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

42 yaşındaki şarkıcı, paylaştığı karelere “Bizim minik prensesimiz geldi” notunu düştü. Lavigne, kızının ismini ve doğum tarihini de açıklamadı.