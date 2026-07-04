Avrupa'nın en eski gölüne ev sahipliği yapıyor. Türklerin Balkanlar'daki gözdesi
04.07.2026 12:27
Kuzey Makedonya'nın en önemli turizm merkezlerinden, "ülkenin incisi" olarak nitelendirilen ve "UNESCO Dünya Mirası" listesinde bulunan Ohri, turist akınına uğruyor.
Balkanlar'ın gözde turistik merkezlerinden olan ve sınırları içinde Avrupa'nın en eski ve en derin göllerinden birini barındıran Ohri, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da bölgede turistlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
HER YAŞTAN VE ÜLKEDEN TURİSTİ AĞIRLIYOR
Güneş ışıklarının göl yüzeyinde parıltılar oluşturduğu, martılara, taşlı dar sokaklara, tarihi evlere ve farklı dinlerin ibadethanelerine ev sahipliği yapan Ohri, her yaştan ve ülkeden turiste farklı imkanlar tanıyor.
Yamaç paraşütü, tekne turları, tarihi mekan ziyaretleri gibi aktivitelerin yapılabileceği Ohri'de, Balkanlar'ın farklı lezzetlerinin yanı sıra Ohri alabalığı da bulunuyor.
MİMARİSİNDE OSMANLI İZLERİ
Mimarisiyle Osmanlı'dan da izler taşıyan Ohri, Türk turistlerin ülkede en çok ziyaret ettiği yerler listesinin başında bulunuyor.
Ohri, tarihi evleri ve asırlardır ayakta duran dini yapılarıyla da ziyaretçilerini zamanda yolculuğa çıkarıyor.
Şehrin eski çarşısındaki Osmanlı dönemi camileri arasında 1573'te Süleyman Paşa tarafından yaptırılan Ohri Ali Paşa Camisi de bulunuyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen cami, 2019'da ibadete açıldı.
Ülkenin ve şehrin en ikonik tarihi yapılarından, 13'üncü yüzyılda inşa edildiği değerlendirilen ve erken Hristiyanlık dönemine ait özellikler taşıyan Aziz Yuhanna Kilisesi (Sveti Jovan Kaneo) de turistlerin ziyaret ettiği noktalar arasında yer alıyor.