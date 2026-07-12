Ayvalık'ın derinliklerindeki 'altın doku': Sarı gorgonlar

Ayvalık'ta sarı gorgonlara ev sahipliği yapan dalış noktaları, özellikle orta ve ileri seviye dalgıçların rotasında yer alıyor. Sarı mercanları doğal ortamında görmek isteyen dalgıçlar; İncirli Amphora, Deli Mehmet, Kerbela ve Kız Adası çevresindeki derin duvarları tercih ediyor. Bölgedeki mercan oluşumları, süngerler ve koralijen habitatlar, sualtı araştırmacıları tarafından Akdeniz'in en zengin ekosistemlerinden biri olarak kabul ediliyor.