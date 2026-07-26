Babası kesip getiriyor, 14 yaşındaki Kübra'nın tezgâhında alıcı buluyor

Yaşını duyan müşterilerin büyük bir şaşkınlık yaşadığını belirten Hatice Kübra Erdal, "Yaşımdan dolayı başka bir yerde bir işte çalışamadığımız için kendi işimizde çalışıyoruz. Bu sayede geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz. Liseye yeni geçtim. Beni görenler, yaşımı duyduklarında şok oluyorlar. 14 yaşında olduğumu öğrenince çok şaşırıyorlar. Bu şekilde aileme destek oluyorum. Sıcaklarda çalışmaya alıştık, hayat bir şekilde alıştırıyor. Karlamamızın tadı efsane. Müşterilerimiz ‘mükemmel' diyerek çok beğeniyor. Hiç kötü geri dönüş almadık, hep olumlu yorumlar alıyoruz. Görenler yaşımdan ve emeğimden dolayı beni tebrik ediyor" diye konuştu.