Baba Uğur Aslan, geçen yaz büyük kızının kendisine yardım ettiğini, onun başka bir işe başlamasının ardından gelen küçük kızı Elif Esra'nın işin her aşamasında kendisine destek olduğunu belirtti.

Kızının lastik sökme ve takma işlemlerini yapabildiğini, balans konusunda da oldukça başarılı olduğunu aktaran Aslan, "Kızımla arkadaş gibi çalışıyoruz. Herhangi bir erkeğin yapacağı bütün işleri yapıyor. Allah razı olsun kendisinden. Aracı lifte alıyor, lastikleri benimle söküyor, balansını yapabiliyor. Hatta ben bu kadar iyi balans yapamıyorum, onu da söyleyeyim." şeklinde konuştu.

Bazı mesleklerin kadınlar tarafından yapılamayacağı gibi yanlış algı bulunduğuna değinen Aslan, kadınların kendilerine güvendikleri takdirde her işi başarabileceklerini, kızının da büyük bir özveriyle çalıştığını kaydetti.

Aslan, iş yerinde aile ortamı oluşturmaya önem verdiklerine işaret ederek, "Biz burada çok neşeli çalışıyoruz. Müzik açıyoruz, eğleniyoruz. Zaman zaman kendi kendimize şenlikler yapıyoruz. Burası aslında bir aile ortamı. Gelen müşterilerimize de 'Çayınızı alın, burası sizin de yeriniz.' diyoruz." dedi.