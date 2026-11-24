Her zanaatın zor olduğunu dile getiren Beyti, "Gözlük işi de zor bir iştir. Usta çok çalışacak ki bu zanaatı öğrensin. İnsanın yıllarını vermesi lazım. Nasıl ki ceket satan terzi olmuyorsa, gözlük satan da gözlükçü olmaz. Satış başkadır zanaat başkadır. Artık son temsilcisi benim. Bu saatten sonra çırak da gelmez." dedi.

Beyti, eskisi gibi iş yapamadığını ifade ederek, artık sadece kendisini tanıyanların gelip gözlüklerini tamir ettirdiğini söyledi.