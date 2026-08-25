Babukko tarifi. 4 malzemeli damak çatlatan lezzet

Erzincan’ın damak çatlatan lezzeti babukko az malzemesi ile dikkat çekiyor. Un, su, süt, yağ ve tuzla hazırlanan babukko, hamurunun yoğurulmasının ardından fırına sürülerek pişiriliyor.

Pişen babukko yemeğinin üzeri alınarak ufaltılıyor. Ardından hazırlanan bol tereyağlı ve sarımsaklı yoğurtla elde edilen harçla servis ediliyor. Babukko yemeğinin püf noktası ise tereyağı ve sarımsak kokusunun yemeğe geçmesi olarak belirtiliyor.

Erzincan’ın yıllardır süregelen yemeği babukkonun tarifini veren Fatma Ballı, babukko yemeğinin eskiden düğünlerin olmazsa olmazı olduğunu aktardı. Ballı, "Özellikle Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde düğünlerde kaşığını alan düğüne gidermiş. Babukko ve yanında üzüm hoşafı ikram edilirmiş. Şimdilerde bu kalktı ama eskiden herkesin düğününde 4-5 çuval babukko yoğururlarmış." diye konuştu.