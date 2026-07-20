Bağırsaklardaki iltihabı temizliyor, hücreleri yeniliyor. Doğanın yağsız protein kaynağı

Sabah kahvaltılarının ve salataların vazgeçilmezi domates de likopen ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Likopen de hücrelerin hasardan korunmasını yardımcı olması ve bazı kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilen güçlü bir antioksidandır.

Bu sebeple yapılan çalışmalar likopen açısından zengin beslenmenin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri olmak üzere kanser riskini azalttığı bilinmektedir.