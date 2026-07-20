Bağırsaklardaki iltihabı temizliyor, hücreleri yeniliyor. Doğanın yağsız protein kaynağı
20.07.2026 13:17
İtalya’da yapılan bir araştırma, istiridye özünün kanser riskini ciddi oranda azalttığını ortaya koydu. Bunun üzerine kanser riskini azaltan diğer besinler de merak edildi.
Yağsız protein kaynağı olması ve içerdiği omega-3 sebebiyle kalp hastalığı riskini azalttığı bilinen, yüksek çünkü içeriği sebebiyle de üreme sağlığını destekleyen istiridyenin kanser riskini azaltabileceği ortaya kondu.
İtalya’daki Ferrara Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, Pasifik istiridyelerinden elde edilen bir özütün bağırsak hücrelerindeki iltihabı azaltabileceği keşfedildi. Bunun üzerine istiridye dışında kansere karşı güçlü olmasıyla bilinen diğer besinler dikkat çekti. İşte kanser riskini azaltan yiyecekler…
BROKOLİ
Besin değeri yüksek yeşil sebezeler arasında yer alan brokoli yapılan araştırmalara köre kanser riskini azaltan yiyecekler arasında yer alıyor. Çünkü brokoli parçalandığında veya çiğnendiğinde ortaya çıkan sülforafan, kanserli hücrelerin çoğalmasını engellemeye yardımcı olur.
İçerdiği antioksidanlar ve C vitaminiyle de hücresel hasarı engellemeye yardımcı olan brokoli, prostat, meme ve kolon kanseri gibi türlerin riskini azaltmaya destek olur.
NOHUT
Pekçok kişinin sofrasından eksik etmediği nohut da kansere karşı tüketilmesi gereken besinlerden biri olarak dikkat çekiyor. Nohut, araştırmalara göre; DNA onarımını destekleyen ve bağışıklık sistemini güçlendiren folat, lif ve antioksidanlar içerdiği için çeşitli kanser türlerinin riskini azaltabilir.
HAVUÇ
Hemen hemen her yaşta bireyin tükettiği havuç, hücreleri hasardan korumaya, bağışıklık fonksiyonunu desteklemeye ve sağlıklı hücre büyümesini teşvik etmeye yardımcı olan K vitamini, A vitamini, antioksidanlar ve beta karoten içerir.
Danimarka'da yapılan ve 25 yıl boyunca 55 bin kişinin sonuçlarının incelendiği araştırmada, düzenli olarak çiğ havuç tüketmenin kolon kanseri ve lösemi de dahil olmak üzere bazı kanser türlerinin riskini azalttığı ortaya çıktı.
AHUDUDU
Ahududu, vücuttaki hasarlı hücrelerin atılmasına yardımcı olan ve tümör büyümesini yavaşlatabilen bir fitokimyasal olan ellagik asit içerir. Araştırmalar da ahududuların DNA’yı koruyarak, hücrelerin büyüme şeklini kontrol ettiği ve zararlı hücre aktivitesini azaltarak kanser hücrelerinin büyümesini ve yayılmasını durdurmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.
DOMATES
Sabah kahvaltılarının ve salataların vazgeçilmezi domates de likopen ve C vitamini açısından oldukça zengindir. Likopen de hücrelerin hasardan korunmasını yardımcı olması ve bazı kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabilen güçlü bir antioksidandır.
Bu sebeple yapılan çalışmalar likopen açısından zengin beslenmenin özellikle prostat, akciğer ve mide kanseri olmak üzere kanser riskini azalttığı bilinmektedir.