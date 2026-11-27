Toplu açılış törenine ev sahipliği yapan Beyazıd-i Bestami Türbesi de restorasyonu tamamlanan eserler arasında yer aldı.

Kırıkhan’da Darb-ı Sak Kalesi üzerinde bulunan ziyaretgâhın tarihî ve manevi önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, İslam tasavvufunun öncü isimlerinden Beyazıd-ı Bistami’ye atfedilen bu yapının türbesi, mescidi ve medresesiyle Kırıkhan’ın manevi hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Ziyaretgâhın Kırıkhan ile Reyhanlı’yı birbirine bağlayan geçmişini de anlatan Ersoy, bir dönem Darb-ı Sak Kalesi’nde konaklayan Mustafa Şevki Paşa’nın mescit ve ziyaretgâhın yapımında rol aldığını, kendisinin ve ailesinden bazı kişilerin kabirlerinin de burada bulunduğunu ifade etti.

6 Şubat depremlerinde türbe ve mescit bölümlerinin hasar gördüğünü, medrese birimlerinin ise tamamen yıkıldığını hatırlatan Bakan Ersoy, restorasyon sürecini şu sözlerle anlattı:

“Beyazıd-i Bestami Türbesi’nde de önce ayakta kalan hasarlı bölümleri destekleyerek güvenceye aldık. Yıkılan duvarları tamamlarken yapının özgün taş dokusuna ve geleneksel duvar örgüsüne bağlı kaldık. Türbe ve mescidin hasar gören bölümlerini onarıp güçlendirdik. Medrese birimlerini de yapıda kalan izlerden ve onaylı projeleri referans alarak yeniden inşa ettik.”

Beyazıd-i Bestami Türbesi’nin yanı sıra Antakya’daki Şeyh Abdurrahman Türbesi ile Şeyh İsa ve Şeyh Ali Bağdadi Türbesi’nin de yeniden ziyarete açıldığını bildiren Ersoy, Hatay’ın manevi mirasını korumaya yönelik çalışmaların sürdüğünü vurguladı.