Bakan Ersoy açıkladı: Akdeniz’den 2 bin 100 yıllık sofra takımı çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Adrasan'da 2025'te başlattıkları su altı kazılarında, seramik yüklü gemi batığından bugüne kadar binlerce eser çıkardıklarını belirtti.

Çıkarılan 122 farklı form ve boyuttaki tabak, kase ve tepsilerim dönemin lüks sofra kültürünü gözler önüne serdiğini belirten Bakan Ersoy şunları söyledi:

''Arsuz'un antik adıyla Rhosus seramikleri, Romalı ünlü hatip Çiçero'nun dostu Attikus için verdiği siparişle mektuplarına da konu olmuştu. Sandıklara yerleştirilirken aralarına konulan kil sayesinde günümüze sağlam ulaşan bu eserler, Anadolu'nun üretim ustalığını ve Akdeniz'in ticaret geçmişini bugüne taşıyor. 42-55 metre derinlikte, su altı robotlarının desteğiyle çalışmalarını sürdüren kazı ekibimize ve 'mavi vatan'ımızın kültürel mirasını ortaya çıkaran tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."