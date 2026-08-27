Bakan Ersoy CSO Ada Ankara'nın yeni sezon programını duyurdu. Sanat CSO Ada Ankara’da buluşuyor

Eylül ayının ikinci yarısında CSO Ada Ankara, Ankara Kültür Yolu Festivali kapsamında Türkiye’den ve dünyadan önemli sanatçı ve topluluklara ev sahipliği yapacak. Festival programında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Opera ve Balesi ve Türk Armoni Yıldızları Orkestrası gibi devlet sanat kurumlarının yanı sıra uluslararası sanatçılar da yer alacak.

Festivalin uluslararası konukları arasında Emma Shapplin, National Arab Orchestra ve Royal Philharmonic Orchestra öne çıkacak. Royal Philharmonic Orchestra’nın dünyaca ünlü piyanist Elisabeth Leonskaja ile gerçekleştireceği konser, festival programının dikkat çeken buluşmalarından biri olacak.

Kerem Görsev Trio feat. Engin Recepoğulları – “Coltrane’s Shadow”, Büşra Kayıkçı, Zelişah & Mustafa ve Opus 503 de festival kapsamında CSO Ada Ankara’da sahne alacak. Farklı ülkelerin büyükelçilikleriyle gerçekleştirilecek kültürel programlar ise festivalin uluslararası boyutunu güçlendirecek.

Çocuk ve gençlere yönelik etkinliklerin de yer alacağı festival programında “Elsa Çocuk Müzikali”, “Dansın Melodisi”, “Karagözün Türküsü”, “Etnotoy”, “Bremen Mızıkacıları” ile “Keloğlan ile Nasreddin Hoca” gibi yapımlar küçük sanatseverlerle buluşacak.